Call of Duty Warzone: i giocatori Xbox senza Gold non riescono a giocare, Raven risponde

Recentemente, i giocatori online hanno iniziato a segnalare la presenza di un errore all'avvio di Call of Duty Warzone. In poche parole, i giocatori Xbox che non sono iscritti a Xbox Live Gold non riescono a giocare allo sparatutto e gli viene segnalato che il "profilo non ha il permesso di giocare in multiplayer".

Ricordiamo che nel caso dei free to play come Call of Duty Warzone non vi è bisogno di essere abbonati a Xbox Live Gold, ma basta il livello gratuito Live Silver. Questo errore, quindi, non dovrebbe apparire. Raven Software ha dato una risposta alla questione, confermando di essere consapevole del problema.

Per il momento non c'è quindi una soluzione, ma il team di Raven verificherà la questione e - speriamo - risolverà in tempo il problema. Potete seguire il link a Trello indicato nel tweet degli sviluppatori di Call of Duty Warzone. Quando ci saranno aggiornamenti, probabilmente saranno immediatamente segnalati tramite tale scheda.

Nel frattempo, vi segnaliamo che l'anti-cheat di Call of Duty ora rende invisibili i giocatori onesti ai bari.