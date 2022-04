Xbox Game Pass, aprile 2022: i giochi della seconda metà del mese per gli abbonati

Arriviamo alla seconda metà di aprile 2022 e, come da tradizione, alla panoramica sui nuovi giochi in arrivo per Xbox Game Pass.

Nonostante ci si trovi in un periodo ancora intermedio, di attesa verso quello che dovrebbe essere il momento degli annunci annuali da parte di Microsoft, Xbox Game Pass continua a far emergere novità interessanti anche per quanto riguarda l'organizzazione stessa del servizio, oltre ovviamente ai giochi, di cui vediamo qui una panoramica di quelli che arriveranno nella seconda metà del mese di aprile 2022. Dopo una prima ondata piuttosto interessante, anche questa seconda parte prosegue con un andamento lineare, senza particolari apici d'interesse rappresentati da titoli di valore assoluto ma con un assortimento che punta piuttosto alla varietà e originalità delle esperienze di gioco. D'altra parte, con il backlog maturato un po' da tutti gli utenti, ogni tanto non è male attraversare un momento di maggiore rilassatezza sul fronte delle uscite. Nel frattempo, comunque, si profilano all'orizzonte delle novità molto interessanti: Microsoft ha annunciato una nuova collaborazione per portare altri giochi Ubisoft all'interno del catalogo, cosa che si inizierà a concretizzare nel giro dei prossimi due mesi con l'arrivo di Assassin's Creed Origins e di For Honor: Marching Fire Edition, ma la cosa fa pensare a un'espansione del servizio dalle parti del publisher francese con una prospettiva decisamente ricca. Per il momento, comunque, procediamo con la consueta panoramica sui giochi in arrivo in questa seconda metà del mese di aprile.

F1 2021 (EA Play) - Cloud, 19 aprile F1 2021, un'immagine del gioco A breve distanza dall'uscita su PC e console, F1 2021 arriva anche su Cloud nella seconda mandata di aprile. Con il nuovo capitolo in arrivo questa estate e il campionato iniziato da poco, può essere un buon momento per lanciarsi in F1 2021, ora accessibile dal catalogo di Xbox Game Pass e EA Play anche via cloud. Si tratta ovviamente della simulazione ufficiale della stagione scorsa, ma non possiamo lamentarci più di tanto: il gioco di Codemasters è eccellente anche se non più a tema con la stagione nuova appena avviata e, nel caso in cui non si voglia assolutamente avere l'ultima versione, rappresenta ancora una delle massime espressioni di simulazione automobilistica, peraltro l'unica specificamente dedicata a questa disciplina sportiva in maniera ufficiale. Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di F1 2021, ma se siete anche vagamente interessati allo sport in questione, vi invitiamo ad effettuare il download non appena sarà disponibile.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered (EA Play) - Cloud, 19 aprile Need for Speed: Hot Pursuit Remastered in uno screenshot Altra aggiunta specifica per il cloud in questo mese è Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, arrivato già su EA Play e Game Pass Ultimate lo scorso giugno. Si tratta della versione rimasterizzata di uno dei capitoli più apprezzati della storica serie racing da parte di Electronic Arts. Ad opera di Stellar Entertainment, diventato ormai esperto nel settore dopo aver effettuato la medesima operazione anche con Burnout Paradise Remastered, il gioco recupera buona parte dello spirito originale di Need for Speed tra corse clandestine e inseguimenti con la polizia, ma con un'impalcatura tecnica di notevole spessore oltre a variazioni e miglioramenti applicati al gameplay tra sistema di controllo, modalità, opzioni e altro che lo rendono ancora perfettamente godibile, come riferito anche nella recensione di Need for Speed: Hot Pursuit Remastered qualche mese fa. Presente il multiplayer cross-platform su tutte le piattaforme, tutti i contenuti originali e i DLC usciti in seguito al lancio, come le modalità aggiuntive Armed and Dangerous e Lamborghini Untamed.

Turnip Boy Commits Tax Evasion - Xbox, PC e Cloud, 19 aprile Turnip Boy Commits Tax Evasion, un'immagine del gioco Con quello che è probabilmente uno dei titoli più strani visti di recente, Turnip Boy Commits Tax Evasion non poteva che essere un gioco molto particolare e anche decisamente interessante. Protagonista della storia è un piccolo ragazzo-rapa, sfrattato di casa con l'accusa di evasione fiscale e costretto a trovare un modo per ripagare un enorme debito accumulato. Tuttavia, dietro tutta la questione si cela una storia di corruzione che riguarda tutta l'amministrazione "vegetale", a partire dal sindaco Cipolla. La piccola Rapa diventa allora una sorta di mina vagante pronta a smascherare i torti e ribaltare lo status quo tra combattimenti, puzzle da risolvere e bizzarre quest a tema giardinaggio, più o meno. Strani personaggi, dungeon, crimini e misfatti si mischiano in questa strana storia, messa in scena in un gioco dal gameplay composito: si va dall'esplorazione al combattimento, fino alla coltivazione di vegetali e la raccolta di vari elementi sullo schermo, il tutto con un bello stile in pixel art.

7 Days to Die - Xbox, PC e Cloud, 26 aprile 7 Days to Die si mostra in uno screenshot Il survival horror post-apocalittico a base di zombie non è ormai un concept propriamente originale, ma continua comunque ad affascinare e ispirare produzioni anche piuttosto interessanti, come 7 Days to Die. Si tratta di un gioco dalla struttura ibrida che richiama alquanto la tradizione di State of Decay, con i giocatori chiamati a combattere in una dinamica in stile sparatutto in prima persona ma anche ad occuparsi di vari aspetti prettamente legati alla sopravvivenza, oltre a qualche elemento gestionale dato dalla possibilità di costruire e controllare una base, con caratteristiche in stile tower defense. C'è insomma una buona quantità di ingredienti diversi che rendono il gameplay alquanto composito e profondo, riuscendo in questo modo a risultare interessante per un pubblico eterogeneo. Purtroppo, la versione console in particolare non è proprio esente da difetti, come riportato nella nostra recensione, ma nel frattempo qualcosa è comunque migliorato e il gioco può essere interessante.

Research and Destroy - Xbox e PC, 26 aprile Research and Destroy, un'immagine con gli scienziati-combattenti in azione Siamo abituati a vedere, nei videogiochi, gli scienziati impegnarsi nella creazione di armi da fornire agli eroi per combattere qualche oscura minaccia, ma in questo caso si salta un passaggio: come suggerisce perfettamente il titolo, in Research and Destroy sono proprio gli scienziati a utilizzare le armi che costruiscono per seminare morte e distruzione contro le orde nemiche. In questa sorta di rivincita dei nerd in salsa post-apocalittica, ci troviamo a prendere parte a combattimenti a turni contro orde di creature sovrannaturali di vario tipo, con la particolarità di dover anche fare ricerca e sviluppare armi sempre più stravaganti per mettere in ginocchio i nemici. Tra strategico a turni e azione in tempo reale, Research and Destroy è uno dei debutti assoluti di questo mese direttamente su Xbox Game Pass, mettendo in scena una strana battaglia cartoonesca contro forse misteriose, da affrontare in singolo o in multiplayer cooperativo.

Bugsnax - Xbox, PC e Cloud, 28 aprile Dopo essere stato praticamente uno dei giochi di lancio di PS5, Bugsnax arriva anche su Xbox e lo fa presentandosi direttamente su Xbox Game Pass questo mese. Si tratta di una bizzarra avventura che ha per protagonista un intrepido giornalista alle prese con un misterioso caso: invitato sull'isola Snaktooth Island dall'esploratrice Elizabert Megafig, questa sparisce nel nulla prima del nostro arrivo, lasciandoci a dover risolvere l'enigma esplorando in lungo e in largo la particolare isola suddivisa in vari biomi e popolata da creature a metà tra insetti e snack, ovvero i busgnax. Non solo: Snaktooth ha anche una vivace comunità di variopinti abitanti, ognuno dei quali caratterizzato da una propria personalità piuttosto spiccata, e soprattutto da un proprio lato segreto che spinge il protagonista a indagare su diversi retroscena dell'isola. Sebbene non riesca forse ad esprimere pienamente il suo potenziale, si tratta di un gioco sicuramente da provare, specialmente via Game Pass.