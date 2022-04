Epic Games Store: giochi gratis del 28 aprile 2022 disponibili, link al download

Sono disponibili i giochi gratis offerti dall'Epic Games Store a partire da oggi, 28 aprile 2022: come annunciato la settimana scorsa, i titoli in questione sono il folle simulatore Just Die Already e l'originale avventura Paradigm.

Scarica gratis Just Die Already da Epic Games Store

Scarica gratis Paradigm da Epic Games Store

Potete riscattare i due giochi sia dal sito web dell'Epic Games Store che tramite il launcher ufficiale della piattaforma. Una volta "acquistati", i titoli resteranno nella vostra libreria per sempre e potrete scegliere liberamente quando e se installarli.

Come ogni giovedì, sono anche stati ufficializzati i giochi gratuiti che sarà possibile scaricare a partire dal del 5 maggio.

Just Die Already (recensione) è "un folle gioco sandbox con protagonisti anziani creato dagli autori di Goat Simulator. Sei vecchio, arrabbiato e ti hanno appena cacciato dalla casa di riposo. Come farai a sopravvivere in un mondo che vuole solo che ti sbrighi a morire?"

Mettiti nei panni di un pensionato che vive in un futuro prossimo dove non si fanno più figli. Per colpa di quegli ingrati millennial che preferiscono giocare ai videogiochi invece di lavorare come si deve, non è possibile pagare le pensioni.

Dato che nessuno può coprire le tue spese, ti ritrovi (insieme a tutti gli altri anziani del mondo) a dovertela cavare da solo.

Paradigm, il protagonista in uno degli scenari del gioco

Paradigm è invece un'avventura surreale, ambientata nel bizzarro e post-apocalittico paese di Krusz. Al comando del mutante Paradigm dovremo inseguire i nostri sogni, nello specifico diventare stelle della musica e, se avanza tempo, salvare il mondo.