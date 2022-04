Epic Games Store: gioco gratis del 5 maggio 2022 annunciato ufficialmente

Come ogni giovedì, Epic Games Store ha annunciato quale sarà il nuovo gioco gratis, disponibile a partire dal 5 maggio 2022 alle 17:00, per tutti gli utenti del negozio digitale con account attivo e senza limitazioni: Terraforming Mars

Terraforming Mars è un gestionale strategico ad ambientazione marziana che traduce in videogioco un noto gioco da tavolo con lo stesso nome, sviluppato in collaborazione con l'autore originale, Jacob Fryxelius.

Terraforming Mars, uno screenshot del gioco

Come sostiene il titolo, si tratta di costruire sulla superficie di Marte in modo da renderlo un pianeta vivibile, nei panni del responsabile di una gigantesca corporazione spaziale.

Le Corporation competono per trasformare Marte in un pianeta abitabile, impiegando grandi quantità di Risorse e tecnologie innovative per aumentare la Temperatura e creare Oceani e un'atmosfera respirabile. Con il progredire della terraformazione, sempre più persone si trasferiscono dalla Terra sul Pianeta Rosso.

In Terraforming Mars, controlli una Corporation con determinate caratteristiche. Gioca carte Progetto, aumenta la produzione, colloca Città e aree verdi sulla mappa, e competi per rivendicare Milestone e Riconoscimenti!

Il gioco prevede varie fasi, partendo dalla terraformazione della superficie di Marte per poi passare alla costruzione su questa: si ottengono punti vittoria costruendo città e infrastrutture e portando avanti ambiziosi progetti sul Pianeta Rosso. Tuttavia, dovremo ovviamente stare attenti alla Corporazioni rivali, che cercheranno di bloccare il nostro cammino, utilizzando vari mezzi.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che da oggi sono scaricabili gratuitamente due nuovi giochi gratis: Just Die Already e Pardigm. Entrambi saranno scaricabili senza alcun costo fino al 28 aprile, alle ore 16:59.