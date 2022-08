Guild Wars 2: data di uscita per la versione Steam svelata dopo dieci anni

L'MMORPG Guild Wars 2 è finalmente in arrivo su Steam. Il gioco ha ora una data di uscita ufficiale: 23 agosto 2022, precisamente alle 21:00 ora italiana. Si tratta della prima volta che Guild Wars 2 viene pubblicato su un sito di terze parti. Il gioco era disponibile fuori da Steam sin dall'agosto 2012: sono quindi passati dieci anni prima dell'arrivo sulla piattaforma di Valve.

Attualmente è possibile mettere il gioco nella propria Lista dei desideri direttamente dalla pagina di Steam. Insieme al gioco principale saranno pubblicate anche le espansioni di Guild Wars 2: Heart of Thorns, Path of Dire, Ende of Dragons e Living World. L'intero pacchetto dovrebbe costare circa un centinaio di dollari.

La descrizione del gioco recita: "Il mondo aperto di Guild Wars 2 è tutto incentrato sulla scoperta e sull'esplorazione. Quando partite per le vostre avventure, consultate la guida ai contenuti per avere suggerimenti, consultate la bussola per trovare punti di riferimento interessanti... o semplicemente scegliete la direzione che preferite per viaggiare e lasciate che l'avventura vi trovi. Tyria è piena di personaggi con le loro storie e i loro obiettivi, e sarete ricompensati per averli aiutati - o per aver ostacolato i loro piani - completando eventi."

Guild Wars 2 "Quando si incontrano altri giocatori nel mondo aperto, non è necessario unirsi al loro gruppo per dare una mano, indagare su un enigma segreto o fare squadra contro un boss. Che si tratti di rianimare giocatori sconfitti, salvare soldati da un assalto di Risen o raccogliere erbe, si guadagnano punti esperienza." "Armate il vostro personaggio con un arsenale di nuove armi mentre giocate. Ogni professione le maneggia in modo diverso e ogni tipo ha un proprio stile di gioco, che potrete perfezionare e personalizzare sbloccando ed equipaggiando centinaia di abilità e tratti. Se volete lanciarvi subito nel PvP, fatelo pure: tutti i giocatori competono allo stesso livello, con accesso all'equipaggiamento di livello massimo e alle opzioni di costruzione necessarie per lasciare il segno."

"Se amate la moda, esprimete voi stessi con il design perfetto del vostro personaggio! Quando equipaggiate nuove armi e armature, sbloccherete le loro skin nel vostro guardaroba. Rendetele veramente vostre con migliaia di combinazioni possibili e un'enorme selezione di tinture da collezione."