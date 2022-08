Rollerdrome, trailer di lancio su PS5, PS4 e PC per lo sparatutto su pattini di Roll7

Rollerdrome è disponibile a partire da oggi su PS5, PS4 e PC, come conferma lo spettacolare trailer di lancio cinematografico realizzato per l'occasione da Roll7.

Se avete letto la nostra recensione di Rollerdrome saprete che l'originale mix fra meccaniche sparatutto, pattini e manovre acrobatiche si è rivelato entusiasmante, stiloso e dotato di uno spessore insospettabile.

"Rollerdrome è un gioco divertente, molto tecnico e impegnativo. Dotato di una direzione artistica di livello e di un gameplay piuttosto semplice da approcciare, ma molto complesso da padroneggiare a dovere, l'opera di Roll7 si configura come un piacevole esperimento con il quale riempire questa parte finale dell'estate", ha scritto Luca Forte.

"Un po' di varietà in più nei nemici, nei livelli e nelle situazioni, accompagnata da qualche contenuto aggiuntivo potevano far decollare un progetto che per ora si configura come piacevole esperimento, nella speranza che Roll7 lo ampli nei prossimi mesi."