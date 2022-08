Diablo 4 non includerà casse premio né elementi pay-to-win, conferma Blizzard

Diablo 4 non includerà casse premio né elementi che possano dar vita a meccanismi pay-to-win: lo ha confermato Blizzard, cercando di smorzare sul nascere eventuali polemiche legate al nuovo capitolo della celebre serie.

Come sappiamo, i piani post-lancio di Diablo 4 includono battle pass e microtransazioni, riguardanti però esclusivamente oggetti cosmetici ed espansioni. Il gioco non avrà loot box, insomma, né aprirà la strada a dinamiche pay-to-win.

"Gli oggetti cosmetici danno ai giocatori un maggior numero di opzioni per personalizzare l'aspetto dei loro personaggi", ha dichiarato qualche tempo fa il director of product Kegan Clark.

"Nulla di quanto disponibile nello shop in-game garantisce vantaggi diretti o indiretti lato gameplay. Sebbene alcuni di questi oggetti sembrino potentissimi, non possiedono statistiche."

La strategia di rinunciare alle casse premio, peraltro, è già stata messa in atto con Overwatch in vista della transizione al nuovo episodio: in quel caso avremo un modello free-to-play con battle pass e una valuta utilizzabile per l'acquisto di oggetti estetici.

Per saperne di più su Diablo 4, date un'occhiata al nostro articolo dedicato al necromante e le novità sull'endgame.