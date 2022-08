Nintendo sta indagando sulle recenti accuse di molestie sessuali

Doug Bowser, il presidente di Nintendo of America, ha inviato un messaggio a tutti i dipendenti della compagnia affermando che si stanno svolgendo delle indagini sulle recenti accuse di molestie sessuali mosse da alcune impiegate ed ex impiegate.

Doug Bowser in foto

Bowser ha introdotto il messaggio facendo riferimento alla copertura mediatica dei fatti raccontati in un resoconto di Kotaku, riguardante la condotta di alcuni lavoratori per poi ricordare a tutti che: "Abbiamo delle politiche rigorose pensate per proteggere i nostri dipendenti e collaboratori da comportamenti inappropriati e ci aspettiamo che siano rispettate pienamente da tutti coloro che lavorano per o con noi."

Quindi si arriva alla questione indagini: "Abbiamo già indagato e continueremo a farlo su tutte le accuse di cui veniamo a conoscenza. Stiamo quindi indagando attivamente su quelle più recenti."

Le accuse mosse da alcune dipendenti parlano di un ambiente di lavoro da confraternita, con molestie sessuali e comportamenti inappropriati. Nintendo ha voluto quindi far sapere che sta affrontando la situazione con grande serietà. Bowser ha però anche voluto rassicurare sul fatto che: "Ricordate che il nostro reparto delle risorse umane è qui per supportarvi. Se avete subito o avete assistito a qualsiasi comportamento che vada contro i nostri standard, o al nostro codice di condotta per i dipendenti o ai valori della compagnia, contattate immediatamente il nostro partner che si occupa di risorse umane."