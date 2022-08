Nightingale, video diario illustra creature e personaggi del gioco

Quali sono i personaggi e le creature che abitano il misterioso mondo di Nightingale? Ce lo rivela il nuovo video diario del gioco, che ci conduce in un affascinante tour nei regni incantati del gioco.

Recentemente rinviato al 2023, Nightingale unisce meccaniche survival e struttura da builder per consegnarci un'esperienza diversa dal solito, fortemente caratterizzata da atmosfere dark fantasy che si percepiscono chiaramente già dai trailer.

Nel filmato gli sviluppatori di Inflexion Games parlano di come si siano ispirati al periodo vittoriano per il design dei protagonisti e di alcuni scenari, nonché di come abbiano introdotto nell'ambientazione elementi come la magia.

Nella nostra intervista ad Aaryn Flynn per Nightingale abbiamo parlato di come il gioco rimandi a un racconto storico alternativo, ponendo un'enfasi sui meccanismi legati al crafting e puntando sull'accesso anticipato al fine di rifinire l'impianto prima del lancio ufficiale.