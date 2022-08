Mega Drive Mini 2 e Genesis Mini 2: Sega ha svelato la lineup completa

SEGA ha svelato la lineup completa dei giochi che saranno inclusi nella sua nuova mini console: Mega Drive Mini 2 o Genesis Mini 2, a seconda dei territori. Alcuni non sono mai stati pubblicati, come Devi & Pii, un gioco di Takashi Iizuka sviluppato prima di Sonic 3. Altri sono dei nuovi port creati appositamente per la mini console, come quello di Fantasy Zone, realizzato dallo stesso team che ha portato Darius sul Genesis Mini. Leggiamo l'elenco completo:

After Burner II

Alien Soldier

Atomic Runner

Bonanza Bros.

ClayFighter

Crusader of Centy

Desert Strike: Return to the Gulf

Earthworm Jim 2

Elemental Master

Fatal Fury 2

Gain Ground

Golden Axe II

Granada

Hellfire

Herzog Zwei

Lightening Force: Quest for the Darkstar

Midnight Resistance

OutRun

OutRunners

Phantasy Star II

Populous

RAINBOW ISLANDS -EXTRA-

Ranger-X

Ristar

ROLLING THUNDER 2

Shadow Dancer: The Secret of Shinobi

Shining Force II

Shining in the Darkness

Sonic 3D Blast

SPLATTERHOUSE 2

Streets of Rage 3

Super Hang-On

SUPER STREET FIGHTER II THE NEW CHALLENGERS

The Ooze

The Revenge of Shinobi

ToeJam & Earl in Panic on Funkotron

Truxton

VectorMan 2

Viewpoint

Virtua Racing

Warsong

Ecco the Dolphin (CD Ver.)

Ecco: The Tides of Time (CD Ver.)

Final Fight CD

Mansion of Hidden Souls

NIGHT STRIKER

Night Trap

Robo Aleste

Sewer Shark

Shining Force CD

SILPHEED

Sonic The Hedgehog CD

THE NINJA WARRIORS

Questi sono i giochi speciali:



Devi & Pii (inedito)

Fantasy Zone (nuovo port)

Space Harrier II +Space Harrier (nuovo port che usa lo zoom degli sprite)

Spatter (port di M2)

Star Mobile (inedito)

Super Locomotive (port di M2 di un coin op di Sega del 1982)

VS Puyo Puyo Sun (demake di Puyo Puyo Sun con solo la modalità VS)

Vediamo anche un video di presentazione della lineup del Mega Drive Mini 2:

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che la mini console sarà disponibile da 27 ottobre 2022 in America del Nord ed Europa.