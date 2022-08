Diablo 4, Blizzard svela i piani post-lancio: battle pass, microtransazioni e contenuti gratis

Con un lungo post sul sito ufficiale di Blizzard, gli sviluppatori di Diablo 4 hanno parlato dei piani per supporto post-lancio, confermando la presenza di battle pass e microtransazioni per acquistare oggetti per la personalizzazione estetica, nonché nuovi contenuti gratuiti per tutti.

Joe Shely, game director di Diablo 4, spiega che il gioco viene visto internamente come un live service e che per questo motivo hanno curato molto la programmazione dei contenuti in arrivo dopo il debutto nei negozi del gioco. Per prima cosa è stata confermata una struttura a stagioni come per i precedenti capitoli, con l'obiettivo di "dare una scossa al gioco creando esperienze uniche a ogni nuova pubblicazione trimestrale".

Blizzard promette che ogni stagione porterà con sé nuove funzionalità e missioni con sfide e misteri da scoprire, che approfondiranno il mondo di Sanctuarium e offriranno nuove opportunità per la progressione dei personaggi. Non mancheranno poi eventi live con in palio ricompense uniche e avventure.

A tal proposito uno degli obiettivi degli sviluppatori è quello di valutare costantemente il bilanciamento e portare una ventata di aria fresca nel meta ad ogni stagione, "aggiungendo nuovi oggetti leggendari e unici, Tabelloni dell'Eccellenza, glifi e altro ancora". Non solo nuovi contenuti e bilanciamenti: l'obiettivo di Blizzard è quello di migliorare costantemente la qualità dell'esperienza di Diablo 4 negli anni successivi al lancio.

"Trattandosi di un servizio live, abbiamo intenzione di tenere particolarmente alti gli standard di Diablo IV. Siamo qui per costruire un mondo vivo di cui andare fieri e il modo migliore per farlo è coinvolgere direttamente i nostri giocatori."

Diablo 4, un'immagine del Negozio

È stato confermato inoltre il ritorno del Percorso Stagionale, con ricompense a tempo limitato.

"Completare il Percorso Stagionale è un'impresa notevole, il cui ultimo passaggio richiederà al giocatore di concludere uno scontro estremamente difficile contro un nemico particolarmente letale. Nei futuri Percorsi Stagionali aggiungeremo regolarmente nuove sfide di massima difficoltà da completare, per permettere ai giocatori di dimostrare il proprio valore e ottenere interessanti ricompense cosmetiche uniche."

Il Percorso Stagione sarà gratis per tutti i giocatori e completarne gli obiettivi permetterà ai giocatori di far salire di livello il Pass Stagionale, una funzionalità con progressione simile ai Pass Battaglia visti in tanti altri giochi.

Come spiegato da Blizzard, il Pass Stagione "prevede sia ricompense gratuite (oggetti cosmetici, valuta premium e potenziamenti di gioco) che ricompense a pagamento (solo oggetti cosmetici e valuta premium)". Viene precisato inoltre che il pass garantisce anche dei potenziamenti stagionali (come bonus ai Punti Esperienza ottenuti) ma che saranno gratis per tutti.

Sarà inoltre presente il Negozio, in cui saranno in vendita oggetti cosmetici acquistabili con valuta premium.

"Gli oggetti cosmetici del Negozio sono costruiti sulle fondamenta della vasta gamma di trasmogrificazioni delle armi e armature che i giocatori troveranno in gioco. È anche importante che il Negozio resti legato al mondo di Diablo, per cui i nostri oggetti cosmetici sono fantasie olistiche, i cui componenti individuali possono essere mischiati e abbinati a trasmogrificazioni di armature ottenute in gioco, in modo da ottenere infinite possibilità di personalizzazione."

Blizzard precisa che il Negozio è una funzionalità facoltativa e promette che i migliori oggetti cosmetici non sono a pagamento.

"Diablo IV sarà pubblicato con centinaia di trasmogrificazioni sbloccabili dagli oggetti ottenuti in gioco, tra cui decine di set d'armatura della più alta qualità grafica. Ci sono pezzi incredibili da trovare, oggetti di qualità unica e leggendaria, senza aver bisogno di passare dal Negozio. Il Negozio offre una maggiore possibilità di scelta, non una scelta sistematicamente migliore."

Vi ricordiamo che Diablo 4 sarà disponibile durante il corso del 2023 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. Stando a un leak la data di uscita forse verrà annunciata a dicembre, in occasione dei The Game Awards 2022.