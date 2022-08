High on Life rinviato, nuova data d'uscita per il folle sparatutto su Game Pass

Il team Squanch Games è intervenuto direttamente su Twitter per dare "una buona e una cattiva notizia", che sono sostanzialmente un'unica notizia: High on Life è stato rinviato, ma non di molto, visto che la nuova data d'uscita è fissata per il 13 dicembre 2022.

La cattiva notizia sarebbe dunque il fatto che si tratta comunque di un posticipo, mentre la buona notizia è che l'attesa non sarà poi lunga, visto che il gioco arriverà comunque entro la fine del 2022 e spostato di un paio di mesi rispetto a quanto era stato previsto in precedenza. La data d'uscita rivelata a giugno era infatti il 25 ottobre, mentre la nuova è spostata al 13 dicembre, meno di due mesi dopo.



Visto quello che sta accadendo regolarmente nel mercato videoludico, insomma, poteva andare peggio. Ovviamente, il tempo extra anche in questo caso verrà impiegato dagli sviluppatori per migliorare ulteriormente il gioco, arricchendolo e riprendolo in maniera ancora più accurata.

High on Life sarà disponibile dunque il 13 dicembre 2022 su PC, Xbox Series X|S e Xbox One e come riferito in precedenza verrà lanciato direttamente al day one all'interno di Xbox Game Pass. Si tratta di un folle sparatutto ad ambientazione fantascientifica sviluppato in collaborazione con uno dei creatori di Rick and Morty, cosa che di per sé lo rende già estremamente interessante.

Per convincervi ulteriormente della bontà di questo titolo, vi rimandiamo allo speciale con tutto quello che sappiamo di High on Life, pubblicato dopo la presentazione andata in scena all'Xbox & Bethesda Showcase di giugno 2022.