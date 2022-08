Wizards Presents 2022: tutti gli annunci dell'evento di Wizards of the Coast

Negli scorsi giorni abbiamo assistito a una presentazione a porte chiuse dedicata ai progetti di Wizards of the Coast per la fine del 2022 e il 2023. La presentazione si è basata sugli annunci del Wizards Presents 2022 appena conclusosi e, come avrete potuto vedere ormai anche voi, è chiaro come anche il prossimo futuro di Dungeons & Dragons e Magic: The Gathering sia ricco d'importanti momenti da vivere. Siamo pronti dunque a raccontarvi tutti gli annunci del Wizards Presents 2022.

Magic The Gathering Wizards Presents: Un art della collaborazione con Doctor Who Partiamo con gli annunci riguardanti Magic The Gathering. Il famosissimo gioco di carte collezionabili ha visto in questo 2022 l'arrivo di diverse collaborazioni attraverso il marchio Universes Beyond. Tra la fine del 2022 e il 2023 arriveranno altre due contributi importanti dedicati a Doctor Who (2023) e a Warhammer 40K (ottobre 2022). Entrambe le collaborazioni vedranno la presenza di quattro mazzi Commander e gli ormai famosi Collector's Booster per poter trovare le variant art più ambite. Sempre in tema di collaborazioni, in Modern Legal nel Q3 2023 vedremo arrivare un set dedicato al Signore degli Anelli. Il set, chiamato The Lord of the Rings: Tales of Middle-Earth, sarà disponibile anche su Magic Arena grazie al formato Alchemy. Oltre a poter avere delle rappresentazioni degli eroi e dei personaggi più celebri della Terra di Mezzo, questo set avrà una serie di 18 carte particolari rappresentanti la battaglia dei Campi di Pelennor. Wizards Presents: La schedule del 2023 di Magic Per quanto riguarda i set principali invece, dal 9 settembre i giocatori torneranno su Dominaria con il set Dominaria United. Sarà l'inizio di un arco narrativo che si intreccerà per quattro set e vedrà la conclusione nel 2023. Proprio per il nuovo anno abbiamo già potuto vedere i piani di pubblicazione che prevedono: Dominaria United a settembre, Brothers' War a novembre, Phyrexia: All Will Be One nel Q1 2023, March of the Machine nel Q2 2023. Sempre nel Q2 2023 vedremo March of the Machine: The Aftermath. Nel Q3 2023 vedremo il ritorno di Eldraine in Wilds of Eldraine e infine nel Q4 2023 avremo Lost Caverns of Ixalan.