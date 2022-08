Redfall, nuovo lungo video di approfondimento al Quakecon 2022 per il gioco Arkane

Come da programma, Redfall ha praticamente aperto la prima serata del QuakeCon 2022 con un lungo video approfondimento di quasi mezz'ora dal quale sono emerse diverse informazioni interessanti sul gioco Arkane, dando modo di avere un'idea più precisa delle sue caratteristiche.

Vari membri di Arkane come il game designer Harvey Smith, il creative director Ricardo Bare, l'art director Karen Segars e il lead producer Aaron Carter hanno presentato ulteriormente Redfall, commentando lo sviluppo del gioco e le sue caratteristiche, mentre scorrevano immagini e frammenti di video tratti da gameplay e scene d'intermezzo, tra materiali già visti in precedenza e altri inediti.

La presentazione si è concentrata su diversi aspetti, dalla sua particolare la sua ambientazione specifica, ai personaggi e le caratteristiche di questi, oltre agli elementi del gameplay che dovrebbero risultare alquanto unici rispetto agli altri sparatutto in prima persona.

Il video approfondimento di Arkane punta a rispondere a diverse domande, spiegando cosa sia Redfall: come riferito da Smith, sostanzialmente, si tratta di cercare di prendere quello che Arkane fa meglio, ovvero l'ibrido tra RPG e FPS, e ampliarlo ulteriormente, applicandolo a un'ambientazione open world unica che funzioni sia in single player che in multiplayer cooperativo.

Per gli sviluppatori si tratta del titolo più ambizioso provato finora, perché cerca di proporre elementi narrativi con meccaniche di gameplay emergenti, unendo le caratteristiche tipiche dell'open world a quelle dello sparatutto in prima persona e dell'RPG, il tutto basato su personaggi impostati in modo da poter sfruttare abilità differenti e in grado di affrontare le minacce in maniere diverse.

L'apertura dell'ambientazione, inoltre, consente un misto tra incontri casuali e momenti scriptati anche a seconda del ciclo giorno/notte presente, tutte cose che rappresentano numerose fonti di variazioni nel gameplay. Questi e molti altri aspetti di Redfall, come la progressione dei personaggi e la personalizzazione delle armi, sono stati approfonditi nel lungo video che potete vedere qui sopra, in apertura del QuakeCon 2022 attualmente in corso. Ricordiamo che il gioco è atteso per la primavera del 2023 su PC e Xbox Series X|S, in precedenza avevamo visto un trailer riassumere le caratteristiche dell'esclusiva Xbox di Arkane, la quale ha parlato il mese scorso di storia, single player, co-op e progressione.