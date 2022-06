Redfall: nuovo trailer riassume le caratteristiche dell'esclusiva Xbox di Arkane

Bethesda ha pubblicato un nuovo trailer di Redfall, lo sparatutto open world con forte accento sulla narrativa e la co-op a 4 giocatori di Arkane Austin, in arrivo su Xbox Series X|S e PC. Potrete visualizzare il filmato nel player qui sopra.

Intitolato, "Welcome to Redfall", il trailer introduce i giocatori al nuovo titolo degli autori di Dishonored e Prey, in cui dovranno vestire i panni di uno tra quattro protagonisti differenti e affrontare orde di vampiri, da soli o in compagnia di tre amici.

Come possiamo vedere dal filmato ogni personaggio di Redfall è caratterizzato da poteri e abilità uniche. Ad esempio Layla Ellison è dotata di abilità telecinetiche con cui può creare degli scudi con cui difendere sé e i compagni, mentre Jacob Boyer predilige i fucili da cecchino e ha uno speciale occhio vampiresco e un corvo spettrale che gli danno man forte in battaglia.

I giocatori potranno personalizzare il proprio personaggio preferito tramite un vasto arsenale di armi e un sistema di skill che permette di accedere a nuovi perk e abilità progredendo nel gioco, che è possibile intravedere brevemente nel filmato.

Vi ricordiamo che Redfall sarà disponibile per Xbox Series X|S e PC nel corso del 2023. Di recente i ragazzi di Arkane hanno svelato cosa sono le Tempeste di Vampiri e suggerito l'arrivo di DLC dopo il lancio del gioco.