Redfall: Arkane suggerisce l'arrivo di DLC post lancio, sulla scia degli altri suoi giochi

Ricardo Bare, il co-director di Redfall, ha suggerito la possibilità che il gioco riceva dei DLC post lancio in un'intervista esclusiva con Multiplayer.it. Di base il gioco potrebbe ricevere lo stesso trattamento auvuto da Prey con Mooncrash e dai Dishonored con i loro DLC. Insomma, non sarebbe la prima volta che Arkane espande un suo gioco post lancio.

Leggiamo quanto riportato nell'articolo:

Sulla possibilità che Arkane possa supportare Redfall con eventi, contenuti e attività successive all'uscita del gioco, i due director non si sono sbottonati troppo, anche se, a mezza bocca, hanno lasciato intendere che l'intenzione è di arricchire l'esperienza con almeno un DLC. "Ne parleremo meglio più avanti", ha detto Bare. "Se però guardi a come abbiamo lavorato ai giochi passati - con Dishonored: The Knife of Dunwall e Dunwall City Trials, oppure con Prey: Mooncrash - è chiaro che amiamo realizzare nuove, ehm.. 'cose' per i nostri giochi dopo il lancio. Però per ora non posso dire altro".

Per il resto vi ricordiamo che Redfall è in sviluppo per PC e Xbox Series X e S. Uscirà nel 2023.