eFootball 2022: aggiornamento 1.1.2 disponibile, regala un "Accordo al buio" a tutti

Konami oggi ha pubblicato l'aggiornamento 1.1.2 di eFootball 2022 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. L'update risolve alcuni bug più e meno noti, nonché regala a tutti i giocatori (inclusi quelli mobile) un "Accordo al Buio".

Di seguito le note dell'aggiornamento 1.1.2 di eFootball 2022 con tutte le modifiche e i fix apportati:

Modifiche generali applicate per mitigare o eliminare del tutto i seguenti bug

Giocatori con una Valutazione live di "A" o "B" e una Forma "Normale" potrebbero raramente presentare un valore "Scarsa" (freccia in basso a destra) alla voce Condizione durante la partita.

Durante le partite, Competenza Stile di gioco e Affinità di allenamento di alcuni allenatori vengono aggiornate e sovrascritte.

L'applicazione potrebbe crashare accedendo a determinati menu (ad es. [La mia squadra] e [Schema di gioco]) quando si possiede un giocatore "Club Selection: Chelsea B".

L'applicazione potrebbe crashare durante la partita (ad es. nei replay) quando si utilizza un giocatore "Club Selection: Chelsea B".

I telecronisti potrebbero riferirsi ai giocatori Leggendari ancora in attività come se si fossero già ritirati.

Migliorie generali

Risolto un problema che influiva sulla stabilità del software.

eFootball 2022

Come accennato in apertura, inoltre, per ringraziare la community Konami ha deciso di regalare un Accordo al buio a tutti i giocatori che installeranno l'update 1.1.2 di eFootball 2022 entro le 03:59 del 4 luglio 2022. Soddisfatto questo requisito sarà possibile riscattare il bonus accedendo al gioco e aprendo la Posta. L'Accordo al buio in questione sarà utilizzabile solo entro il 7 luglio 2022.

Gli Accordi al buio di eFootball 2022 permettono di ottenere carte calciatori leggendarie e oggetti per migliorare il proprio Creative Team.

Rimanendo in tema, l'FC Bayern Monaco ha da poco rinnovato l'accordo di licenza con eFootball 2022, con contenuti in esclusiva per il gioco free-to-play di Konami.