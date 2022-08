Diablo 4, la data di uscita verrà annunciata a dicembre per un leak

La data di uscita di Diablo 4 verrà annunciata l'8 dicembre, durante la prossima edizione dei The Game Awards: lo rivela un leak spuntato nelle scorse ore, con diverse date relative ai progetti di Activision Blizzard.

Ne abbiamo parlato brevemente nella notizia sulle possibili date di uscita di Call of Duty: Warzone 2 e WoW Dragonflight: sembra che un documento comparso sui social riporti appunto le date di lancio delle nuove produzioni del publisher.

Dopo il leak con video, immagini e dettagli dell'Alpha, Diablo 4 torna dunque a far parlare di sé in via non ufficiale, attraverso informazioni e materiali trapelati online. Attendibili? Staremo a vedere.

Non c'è dubbio che attorno al nuovo capitolo della serie Blizzard ci sia grande attesa e curiosità, a maggior ragione dopo il successo ottenuto dal controverso Diablo Immortal, a quota 30 milioni di giocatori grazie al lancio in Cina.

Annunciato con un trailer alla BlizzCon 2019, Diablo 4 si sta in effetti facendo attendere parecchio, ma sembra che gli ultimi test siano andati molto bene e che l'esperienza potrà soddisfare le esigenze dei tantissimi appassionati del franchise.