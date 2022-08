Call of Duty: Warzone 2 e WoW Dragonflight, date di uscita forse svelate da un leak

Le date di uscita di Call of Duty: Warzone 2 e di World of Warcraft: Dragonflight forse sono state svelate prima del tempo. Stando a un presunto documento interno di Activision Blizzard che sta circolando in rete, i server del nuovo battle royale free-to-play apriranno i battenti il 16 novembre 2022, mentre il debutto della nuova espansione di WoW è previsto per il 28 novembre.

Il documento, apparso prima nel subreddit di World of Warcraft: Classic e successivamente condiviso da Charlie Intel, riporta la programmazione di Activision Blizzard per il resto del 2022, con appunto dettagli delle date di Call of Duty Warzone 2, World of Warcraft: Dragonflight e non solo.

Alcune delle date segnalate sono già note, come quella della pre-patch e del debutto di World of Warcraft Wrath of the Lich King Classic (già confermati in Europa rispettivamente per il 30 agosto e il 27 settembre), dell'apertura di server PvP di Overwatch 2 (4 ottobre) e del lancio di Call of Duty: Modern Warfare 2 (qui menzionato come "COD Cortez").

Altre invece sono particolarmente interessanti in quanto non ancora annunciate ufficialmente. Stando al documento il 25 ottobre arriverà la pre-patch della versione 10.0 di World of Warcraft e dunque dell'espansione Dragonflight. Mentre per l'8 dicembre è in programma l'apertura dei preordini di Diablo 4, con annuncio ai The Game Awards 2022.

In ogni caso prendete con le pinze le date indicate qui sopra: non possiamo verificare l'attendibilità del documento, che potrete benissimo trattarsi di un falso. Inoltre, la scaletta potrebbe essere vecchia di mesi e quindi i piani di Activision Blizzard nel frattempo potrebbero essere cambiati.