Fallout, serie TV: trapelano nuove immagini del set che mostrano un Vault

Durante la notte sono trapelate su Twitter delle nuove immagini tratte dal set della serie TV di Fallout di Amazon Prime Video attualmente in produzione. Potrete visionare gli scatti nei due post qui sotto.

Le foto immortalano l'interno di uno degli iconici Vault della serie, il numero 32 per la precisione, di cui possiamo ammirare dei corridori, una nursery e quella che sembrerebbe una fattoria (dunque proveniente da un ambientazione differente). Come possiamo notare la cura per i dettagli è davvero molto alta, con le stanze e i corridoi del Vault che sembrano usciti direttamente da uno dei giochi di Bethesda.

La serie di Fallout di Amazon Prime Video attualmente non ha ancora una data di uscita. Le riprese sono iniziate a luglio, quando per l'occasione abbiamo visto il primo scatto del set che immortala un Super Duper Mart. Di recente invece è stata mostrata anche una foto di un'Armatura Atomica.

Lisa Joy e Jonathan Nolan, il duo dietro Westworld, saranno i produttori esecutivi dello show, mentre Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider, Captain Marvel) e Graham Wagner (The Office, Silicon Valley) ricopriranno il ruolo di showrunner.

Il cast di Fallout include Kyle MacLachlan (Twin Peaks, Dune 1984), Waltong Goggins (Justified, Sons of Anarchy), Ella Purnell (Kick-Ass 2, Wildlike), Aaron Moten (Disjointed, Next) e Xelia Mendes-Jones (Havoc).