PS5 da GameStop in vendita oggi, 17 agosto 2022: prezzo e dettagli del bundle

PS5 Standard sarà disponibile per l'acquisto presso il portale web di GameStop oggi, mercoledì 17 agosto 2022. La console come da tradizione sarà venduta in bundle con altri prodotti, come giochi e accessori, con la disponibilità che verrà segnalata durante una diretta su Twitch. Di seguito i dettagli su prezzo, contenuti del bundle e come acquistarla.

Il prezzo del bundle di PS5 in vendita oggi da GameStop sarà di 699,98 euro e include Call of Duty: Vanguard, F1 2021, Life is Strange True Colors, MXGP, l'Heaset Sades Spirits - Blu, e la stazione di ricarica Dual Charge Station Revent per il Dualsense.

Il bundle con PS5 Standard sarà in vendita sul sito ufficiale della catena il 17 agosto 2022 a partire dalle 15:00 in poi. La disponibilità effettiva della console verrà annunciata durante una diretta sul canale Twitch ufficiale di GameStop Italia, che inizierà alla stessa ora. Dato che come al solito le quantità disponibili saranno estremamente limitate, vi suggeriamo di seguire la livestream fin dall'inizio, tenendovi pronti ad effettuare l'ordine non appena verrà annunciata la disponibilità.

Diteci, cosa ne pensate del nuovo bundle di PS5 in vendita da GameStop oggi? Vi interessa o state aspettando di acquistare la console senza prodotti aggiuntivi? Fatecelo sapere nei commenti.

