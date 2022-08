Soul Hackers 2 sfiora il perfect score nei voti di Famitsu

Soul Hackers 2 ha sfiorato il perfect score sull'ultimo numero della rivista giapponese Famitsu, portando a casa due 10 e due 9, per un totale di 38/40: davvero eccellente. Vediamo tutti i voti del numero 1759:

Disco Elysium: The Final Cut (PS5, PS4, Switch) - 8/9/7/8 [32/40]

Earth Defense Force 6 (PS5, PS4) - 8/8/8/10 [34/40]

Idol Manager (PS5, PS4, Switch) - 8/7/7/7 [29/40]

Soul Hackers 2 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) - 9/9/10/10 [38/40]

Sword and Fairy: Together Forever (PS5, PS4) - 8/8/7/7 [30/40]

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (PS4, Switch) - 8/8/8/7 [31/40]

A pochi giorni dal trailer che riassume trama e personaggi di Soul Hackers 2, scopriamo dunque che il nuovo titolo prodotto da Atlus ha fatto centro, in attesa delle valutazioni della stampa occidentale che potrebbero confermare o ribaltare il risultato.

Per quanto riguarda le altre recensioni, lo straordinario Disco Elysium: The Final Cut non è riuscito a ottenere più di un 32/40 con un 9, due 8 e un 7, mentre il divertente Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge è andato un pelino peggio, con tre 8 e un 7 per un totale di 31/40.