Soul Hackers 2: nuovo trailer riassume dettagli su trama, personaggi e il Matrix dell'anima

Mancano ormai poche settimane al lancio di Soul Hackers 2 e di conseguenza Atlus sta aumentando l'impegno per la campagna promozionale del suo nuovo JRPG. Giusto poche ore fa è stato pubblicato un trailer che ci riassume la trama del gioco e presenta i personaggi principali.

In Soul Hackers 2, la mente collettiva chiamata Aion ha previsto la fine dell'umanità a causa di un'apocalisse e per evitarlo crea due agenti speciali, Ringo e Figue.

La prima decide di mettere insieme una squadra di evocatori di demoni, formata da Arrow, Milady e Saizo, resuscitandoli dalla morte hackerandogli l'anima (sì avete letto bene). Tuttavia i loro conflitti interni e le questioni rimaste in sospeso prima della loro morte corrompono l'identità digitale di Ringo.

Per questo motivo i giocatori dovranno esplorare i meandri del Matrix dell'anima, un vasto dungeon su più piani che rappresentano i ricordi dei protagonisti e a cui potranno accedere aumentando il parametro di affiatamento, un valore che cambia rispondendo correttamente a certe domande nei dialoghi o partecipando ad eventi sociali, come spiegato nel nostro provato di Soul Hackers 2.

Soul Hackers 2 sarà disponibile in Europa a partire dal 26 agosto per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam e Microsoft Store.