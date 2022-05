Soul Hackers 2: trailer e immagini presentano Saizo, uno dei protagonisti del JRPG di Atlus

Atlus ha pubblicato un nuovo trailer e immagini di Soul Hackers 2 che presentano Saizo, uno dei protagonisti del nuovo JRPG in arrivo quest'estate su PC e console.

Come apprendiamo dal video e le nuove informazioni condivise da Atlus, Saizo è un Devil Summoner freelance. Come gli altri protagonisti del gioco, è stato resuscitato da Ringo dopo essere stato ucciso a sangue freddo da un agente della Phantom Society. Deciderà dunque di unirsi alla donna e gli altri personaggi per raggiungere il suo obiettivo personale, tutto da scoprire. Viene descritto come una persona romantica e abile nel fermare i litigi tra Arrow e Milady sul nascere.

In battaglia utilizza un fucile a tamburo personalizzato. Ha una statistica agilità elevata ed è specializzato nel supporto, come l'uso di abilità curative e oggetti.

Vi ricordiamo che Soul Hackers 2 sarà disponibile in Europa a partire dal 26 agosto per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Atlus ha confermato che il gioco avrà i sottotitoli in italiano.