Soul Hackers 2: trailer e nuove immagini presentano il personaggio Milady

Atlus ha pubblicato un nuovo trailer e una serie di immagini di Soul Hackers 2 con protagonista Milady, uno dei personaggi principali del nuovo JRPG di Atlus per PC e console in arrivo quest'estate.

Come apprendiamo dal filmato e le nuove informazioni aggiunte al sito ufficiale, Milady è un agente della Phantom Society, una delle fazioni dei Devil Summoner, che ha ucciso i suoi stessi alleati in passato per dei motivi ignoti. Come Arrow, dopo essere morta è resuscitata grazie ai poteri di Ringo e ora collabora con lei per scoprire il motivo per cui è stata uccisa. Descritta come una persona calma e composta, che opera usando la logica e puntando l'efficienza, il che talvolta la porta a prendere decisioni ritenute "senza cuore".

Per quanto riguarda il suo stile di combattimento, Milady usa dei Sai, un'arma tipica giapponese, è ha una grande affinità con le aiblità basate sul fuoco, ha un elevato parametro di intelligenza e salendo di livello imparare abilità che infliggono danni e simultaneamente recuperano MP.

Vi ricordiamo che Soul Hackers 2 sarà disponibile in Europa a partire dal 26 agosto per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Atlus ha confermato che il gioco avrà i sottotitoli in italiano.