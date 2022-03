Soul Hackers 2: trailer presenta Arrow e altri personaggi del JRPG di Atlus

Atlus ha pubblicato il primo di una serie di trailer dedicati ai protagonisti di Soul Hackers 2, il nuovo JRPG degli autori di Persona e Shin Megami Tensei in arrivo quest'estate su PC e console. In particolare nel filmato facciamo la conoscenza di Arrow.

Arrow è un agente della Yatagarasu, una delle tante fazioni dei Devil Summoner. Stando alle informazioni condivise da Atlus è uno dei "target protetti" individuati da Aion, l'entità soprannaturale che veglia sul mondo di Soul Hackers 2.

L'arma di Arrow è una pistola a tamburo, mentre le abilità del personaggio sono perlopiù incentrate sul ghiaccio. Apprendiamo inoltre che nel party ricopre un ruolo di supporto, ha un'ottima resistenza e avanzando nel gioco apprende delle skill con cui proteggere gli alleati.

Nel filmato di Soul Hackers 2 di oggi vengono introdotti anche Raven, un ex agente della Yatagarasu e mentore di Arrow. Kaburagi invece è un agente della Phantom Society, un ragazzo che a quanto pare ha dei conti in sospesi con Arrow e nel filmato vediamo persino ucciderlo a sangue freddo prima che quest'ultimo venga salvato da Aion.

Vi ricordiamo che Soul Hackers 2 sarà disponibile in Europa a partire dal 26 agosto per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Atlus ha confermato che il gioco avrà i sottotitoli in italiano.