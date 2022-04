Project Q: nessun legame con Quartz e NFT, conferma Ubisoft

Ubisoft afferma che non ha in programma di aggiungere degli NFT a Project Q, il nuovo titolo multiplayer PvP a cui sta lavorando. Il gioco dunque non è collegato alla piattaforma Ubisoft Quartz, al contrario di quanto credevano in molti.

La conferma è arrivata con un messaggio su Twitter, pubblicato poco dopo la presentazione ufficiale di Project Q, che recita: "Non abbiamo in programma di aggiungere NFT a questo gioco (Project Q), puoi saperne di più registrandoti e partecipando ai prossimi test!"

Questo chiarimento non è del tutto casuale: diversi utenti infatti ipotizzavano che la "Q" di Project Q, che ricordiamo essere solo un nome in codice e non quello definitivo, indicasse un legame con Ubisoft Quartz, la piattaforma per la compravendita di NFT lanciata alcuni mesi fa dalla compagnia francese e che per il momento non ha riscosso grandissimo successo. Ciò dovrebbe far tirare un sospiro di sollievo agli utenti potenzialmente interessati al progetto, dato che gli NFT non sono visti di buon occhio da tantissimi giocatori.

Project Q è un nuovo battle arena multiplayer in cui i giocatori potranno darsi battaglia in varie modalità PvP e attualmente ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo. Ubisoft ha confermato che il gioco non sarà un Battle Royale.