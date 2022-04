Ubisoft svela ufficialmente Project Q e apre le registrazioni per la beta, non sarà un Battle Royale

Dopo le voci di corridoio e i leak degli ultimi giorni, Ubisoft ha deciso di confermare ufficialmente l'esistenza di Project Q presentandolo su Twitter e annunciando l'apertura delle registrazioni per una o più beta a numero chiuso.

Probabilmente la software house francese è stata costretta ad anticipare l'annuncio rispetto ai piani iniziali proprio per via della fuga di informazioni delle ultime ore, dato che ha deciso di presentarlo con il nome in codice "Project Q" senza il classico trailer di rito. Tuttavia dai tweet dell'azienda possiamo apprendere i primi dettagli ufficiali, seppur striminziti, e ammirare la prima immagine ufficiale.

Al contrario delle informazioni trapelate nelle ultime ore, Ubisoft afferma che Project Q "non è un Battle Royale", ma piuttosto sarà un battle arena a squadra, che presenterà una "varietà di modalità PvP". Questo non esclude a priori la presenza di una modalità battle royale, che potrebbe essere tra quelle in programma, ma chiarisce che il focus del titolo non sarà su questo genere.

Ubisoft inoltre afferma che Project Q è ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, invitando i giocatori interessati ad iscriversi sul sito della compagnia a questo indirizzo per partecipare ai prossimi test e ricevere nuove informazioni in futuro. Da questa pagina inoltre possiamo intuire che il gioco è in sviluppo per Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 e PC.

Stando ai leak dei giorni scorsi, Project Q proporrà vari eroi che possono essere personalizzati con armi, abilità, capacità e tre "Meraviglie" che possono essere combinate per ottenere effetti aggiuntivi mentre lo stile grafico viene descritto come un incrocio tra Knockout City e Overwatch.