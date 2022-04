Skate 4 permetterà agli utenti di costruire skate park personalizzati in multiplayer, per Jeff Grubb

Durante l'ultimo episodio di GrubbSnax, Jeff Grubb, giornalista di VentureBeat e noto gola profonda, ha condiviso nuovi, presunti, dettagli su Skate 4, svelando che nel gioco EA sarà presente una modalità "free skate" che permetterà agli utenti di creare dei skate park personalizzati mentre giocano in multiplayer.

Sulla base delle informazioni ricevute da alcuni playtester che hanno provato il gioco, Grubb spiega che in questa modalità "free skate" i giocatori sullo stesso server possono modificare a piacimento l'ambiente circostante, permettendo a chiunque e in qualsiasi momento di diventare un architetto e piazzare a piacimento rampe e altre costruzioni. Grubb afferma che i giocatori possono anche eliminare questi elementi in qualsiasi momento qualora lo volessero e che il tutto si svolge in tempo reale.

Sembra inoltre che la personalizzazione degli avatar e delle tavole degli skate avranno un ruolo centrale nell'esperienza social di Skate 4, con l'obiettivo di enfatizzare sui contenuti generati dagli utenti e di rendere "Skate 4 moderno senza togliere gli elementi che rendono Skate quello che è".

Ovviamente consigliamo di prendere con le pinze le informazioni riportate qui sopra, dato che non sono ufficiali. Rimanendo in tema, sempre Jeff Grubb pochi giorni fa ha pubblicato su Twitter una breve clip di quella che sembrerebbe essere la versione pre-alpha di Skate 4.