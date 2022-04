Ubisoft: Project Q è un nuovo PvP Battle Arena per Henderson, era parte dei leak di Nvidia

Tom Henderson, noto leaker, ha svelato che otto fonti hanno confermato che Ubisoft Bordeaux sta lavorando a Project Q, un nuovo PvP Battle Arena che era già spuntato tramite i leak di Nvidia.

Henderson spiega che delle email legate a delle fasi di test di Project Q sono in circolazione. Si tratterebbe della prima fase di prova del gioco. Secondo quanto indicato, questo videogame propone due modalità: Showdown - che viene definita una sorta di versione alternativa di un battle royale con però solo quattro team da due giocatori - e Battle Zone - una modalità Arena dove i giocatori, divisi in due team da quattro, devono raggiungere cento punti controllando certe aree della mappa -.

Viene detto che questo nuovo gioco di Ubisoft propone vari eroi che possono essere personalizzati con armi, abilità, capacità e tre "Meraviglie" che possono essere combinate per ottenere effetti aggiuntivi. Le armi non sono bocche da fuoco, però, ma strumenti come mazzi di carte, fuochi d'artificio, martelli, bastoni e spara-vernice. Alcune delle abilità sembrano anche essere notevolmente d'impatto, come la possibilità di spiccare lunghi salti e volare in aria.

Secondo quanto indicato Project Q ha una grafica simile a Knockout City e Overwatch. Questo progetto non è legato al già chiacchierato Pathfinder, un nuovo battle royale secondo i rumor.

Knockout City

Ubisoft Bordeaux non è tra i team più noti della compagnia francese in quanto ha svolta dal 2017 il ruolo di supporto più che di team principale. Sappiamo che tale studio è al lavoro su un free to play PvP non ancora annunciato: secondo Henderson, tale gioco è proprio Project Q.

Le prime impressioni pad alla mano delle fonti (probabilmente di parte) parlano di un gioco ancora nelle prime fasi di sviluppo, ma divertente una volta sbloccate abbastanza "Meraviglie". Nuove informazioni potrebbero inoltre arrivare nei prossimi giorni, dopo l'avvio della fase di test.