Pokémon GO è un buon strumento per curare la depressione lieve, per uno studio

Un recente studio della London School of Economics ha esaminato in che modo Pokémon GO abbia influenzato le tendenze depressive dei giocatori. Visto che il gioco è stato pubblicato in periodi diversi in varie regioni, lo studio è stato in grado di confrontare la quantità di ricerche relative alla depressione nelle aree che avevano accesso al gioco e nelle aree che non lo avevano.

Ciò che è emerso è che, nelle regioni dove Pokémon GO era disponibile, c'erano meno ricerche di termini legati alla depressione come "depressione", "stress" e "ansia", suggerendo che "i giochi mobili basati sulla localizzazione possono diminuire la prevalenza dei tassi locali di depressione". L'effetto non sembra essere stato permanente, in quanto lo studio ha notato che gli effetti, anche se significativi, erano a breve termine.

Lo studio non sta cercando di affermare che giocare a Pokémon GO curi la depressione. "Nel documento, gli autori ci tengono a sottolineare che i loro risultati si riferiscono solo a coloro che soffrono di forme, non cliniche, di depressione lieve e non quelli che soffrono di disturbi depressivi cronici o gravi".

Pokemon GO

Tuttavia, lo studio ritiene che la ragione per cui Pokémon GO abbia causato un minor numero di ricerche legate alla depressione è che esso e altri videogiochi basati sulla localizzazione "incoraggiano l'attività fisica all'aperto, la socializzazione faccia a faccia e l'esposizione alla natura". Tutte cose che tendono a rendere le persone più felici.

Lo studio sostiene che i suoi risultati evidenziano che i giochi come Pokémon GO offrano un'opportunità di miglioramento della salute mentale e che, a causa del loro costo relativamente basso e dell'accessibilità ludica, possono essere uno strumento utile per coloro che cercano di promuovere pratiche per il miglioramento della salute.

Ancora una volta, è importante sottolineare che lo studio non sostiene che andare a fare una passeggiate possa curare la depressione clinica. Ha solo notato che Pokémon GO spinge i giocatori a uscire nella natura, socializzare faccia a faccia, e fare un leggero esercizio fisico, tutte attività che possono aiutare ad alleviare i sintomi della depressione lieve.

Pokémon GO, ogni tanto, crea però anche qualche distrazione di troppo: dei poliziotti sono stai licenziati poiché giocavano con l'app invece di sventare una rapina.