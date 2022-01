Pokémon GO: poliziotti licenziati, giocavano con l'app invece di sventare una rapina

Una corte d'appello della California ha confermato il licenziamento di due agenti del dipartimento di polizia di Los Angeles che non hanno risposto a una rapina in corso e sono invece andati alla ricerca di uno Snorlax nel gioco di realtà aumentata Pokémon Go.

Gli agenti Louis Lozano e Eric Mitchell erano registrati da un sistema video digitale in auto (DICVS) quando hanno deciso di catturare un Pokémon dopo non aver risposto a una rapina sabato 15 aprile 2017, secondo la sentenza della Corte d'appello della California emessa venerdì 7 gennaio 2022. Gli ufficiali sono stati giudicati "colpevoli di molteplici capi d'accusa di cattiva condotta" basati in parte sulla "registrazione che ha registrati i firmatari mentre ignoravano volontariamente il proprio dovere di assistere alla chiamata di un ufficiale comandante a una rapina in corso e giocando a un gioco di Pokémon mentre erano in servizio", dice la sentenza.

Gli ex ufficiali hanno fatto appello, sostenendo che la città "ha proceduto in modo contrario alla legge utilizzando la registrazione DICVS nel loro procedimento disciplinare e negando loro le protezioni del Public Safety Officers Procedural Bill of Rights Act", ha detto la sentenza di venerdì. Un tribunale ha però negato la petizione che contestava i licenziamenti, e tre giudici della corte d'appello hanno confermato all'unanimità quella decisione venerdì.

Lozano e Mitchell erano di pattuglia nelle vicinanze quando c'è stata una chiamata radio per rispondere a una rapina in corso con diversi sospetti in un Macy's nel Crenshaw Mall. Più tardi hanno detto al loro supervisore, il sergente Jose Gomez, che non hanno sentito la chiamata che chiedeva rinforzi al centro commerciale, ma la registrazione DICVS ha mostrato che hanno ignorato i tentativi di raggiungerli, ha detto la sentenza.

Dopo che secondo tentativo di contattare i firmatari, l'ufficiale Lozano ha chiesto se dovevano "chiedere se c'è un messaggio". L'ufficiale Mitchell ha risposto: "Dipende da te. Qualunque cosa preferisci. Non voglio che pensino che non stiamo prestando attenzione alla radio". Lozano ha risposto: "Ah, al diavolo". I firmatari non hanno fatto alcun tentativo di rispondere via radio quando la loro unità è stata chiamata.

Invece di andare verso la scena della rapina, gli agenti "si sono mossi all'indietro attraverso il vicolo e si sono allontanati dal centro commerciale", dice la sentenza.

Alcuni Pokémon di Pokémon GO, compreso uno Snorlax sullo sfondo

La caccia allo Snorlax sarebbe iniziata alle 18:09, cinque minuti dopo che Lozano aveva detto "al diavolo". L'ufficiale Mitchell ha avvisato Lozano che lo "Snorlax è appena spuntato" tra "la 46esima e la Leimert". Dopo aver notato che "Leimert non va fino alla 46esima", Lozano ha risposto: "Oh, sai cosa posso fare? Andrò giù per l'undicesima e mi immetterò su Crenshaw. So che in questo modo posso arrivarci". Mitchell suggerì un percorso diverso, poi disse a Lozano: "Abbiamo quattro minuti".

Per circa 20 minuti, il DICVS ha catturato i firmatari mentre discutevano di Pokémon mentre guidavano verso diversi luoghi. Sulla strada per la posizione Snorlax, l'ufficiale Mitchell ha avvertito l'ufficiale Lozano che "un Togetic è appena apparso", notando che era "su Crenshaw, appena a sud della 50°".

Dopo che Mitchell ha apparentemente catturato lo Snorlax - esclamando "Presi!" - i due hanno accettato di "andare a prendere il Togetic" e si sono allontanati. Quando la loro auto si è fermata di nuovo, il DICVS ha registrato Mitchell che diceva: "Non scappare. Non scappare", mentre Lozano ha descritto come ha "seppellito e ultraball-ato" il Togetic prima di annunciare: "Preso". Mitchell ha avvisato che stava "cercando di prenderlo", aggiungendo: "Porca miseria, amico. Questa cosa mi sta facendo a pezzi". Alla fine Mitchell ha esclamato: "Porca miseria. Finalmente", apparentemente in riferimento alla cattura del Togetic, e ha affermato: "I ragazzi saranno così gelosi". I firmatari hanno poi accettato di tornare al 7-Eleven (dove il sergente Gomez li ha poi incontrati) per terminare la loro ronda. Lungo la strada, Mitchell ha osservato: "Oggi ho preso un nuovo Pokémon, amico".

Lozano e Mitchell hanno negato di aver giocato a un videogioco quando sono stati intervistati dal detective Tracy McClanahan, che ha indagato sull'incidente. "Hanno affermato che stavano semplicemente "avendo una conversazione su Pokémon Go" e l'agente Mitchell aveva ricevuto messaggi di testo e avvisi da un gruppo di giocatori di Pokémon Go dove "la gente [si] vantava dei propri punteggi". Il detective McClanahan ha determinato che i firmatari non erano sinceri", dice la sentenza.

Lozano e Mitchell sono stati accusati di "(1) non aver risposto a una chiamata per rapina in corso; (2) aver fatto dichiarazioni fuorvianti al sergente Gomez quando gli è stato chiesto perché non hanno sentito la radio; (3) non aver risposto via radio quando la loro unità è stata chiamata; (4) non aver gestito una chiamata radio assegnata; (5) aver giocato a Pokémon Go mentre erano di pattuglia nel loro veicolo di polizia; e (6) aver fatto false dichiarazioni al detective McClanahan durante un'indagine di reclamo", dice la sentenza.

Il consiglio all'unanimità li ha ritenuti colpevoli per tutti i capi d'accusa, tranne quello per non aver gestito una chiamata radio assegnata, e ha affermato che gli ufficiali "sono stati scorretti e ingannevoli nelle loro osservazioni durante tutta l'udienza," e che "la loro disattenzione al dovere mentre giocavano a un gioco per cellulari 'ha violato la fiducia del pubblico e rappresenta un comportamento non professionale e imbarazzante'."

Durante la loro testimonianza, gli ex ufficiali hanno continuato a insistere che non stavano effettivamente giocando a Pokémon Go mentre erano in servizio, dice la sentenza.

Hanno affermato che stavano monitorando un'applicazione "Pokémon tracker" sul loro telefono, ma non giocando al gioco stesso. Per quanto riguarda la "cattura" dei Pokémon, l'ufficiale Lozano ha insistito che questo si riferiva a "catturare un'immagine" del Pokémon sull'applicazione di monitoraggio da condividere con gli amici, mentre l'ufficiale Mitchell ha detto che le sue dichiarazioni su "combattere" il Togetic si riferivano a "trasmettere quelle informazioni ai gruppi sulla mia applicazione".

Lozano ha detto che non erano impegnati in un gioco; piuttosto, era un "evento di social media". Mitchell ha detto di non considerare l'app un gioco perché non era "pubblicizzata come un gioco". I firmatari hanno ammesso di aver lasciato la loro zona di pattuglia alla ricerca di Snorlax, ma hanno insistito di averlo fatto "sia" come parte di una "pattuglia extra" che per "inseguire questa creatura mitica".

Gli ex ufficiali hanno sostenuto che la registrazione del DICVS non poteva essere usata contro di loro a causa di un ordine che diceva che il sistema "viene utilizzato per fornire ai dipendenti del Dipartimento uno strumento per la documentazione e il perseguimento dei crimini, e non per monitorare le conversazioni private tra i dipendenti del Dipartimento". Tuttavia, "il Consiglio dei commissari di polizia non ha dato istruzioni sull'uso delle conversazioni registrate involontariamente nei procedimenti disciplinari", ha detto la sentenza.

Pokémon GO ha creato spesso problemi, come in Russia: un uomo giocò in Chiesa e venne condannato a tre anni di carcere.