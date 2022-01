Zelda Breath of the Wild: video mostra la mod per il multiplayer su PC, è in sviluppo

I modder Alex Mangue, Sweet e Ethi stanno lavorando su una mod per The Legend of Zelda Breath of the Wild che permette, su PC, di giocare in multiplayer. Potete vedere un video della versione preliminare di tale mod qui sopra.

Il progetto era stato anticipato da Mangue lo scorso novembre e, ora, ci mostra come dovrebbe funzionare. I giocatori potranno stare nella stessa partita, combattendo e raccogliendo gli oggetti, che saranno duplicati per ogni giocatore. Attualmente vi sono dei problemi di sincronizzazione dei movimenti, ma nel complesso la mod di The Legend of Zelda Breath of the Wild multiplayer funziona.

Il creatore di questa mod afferma che sta ancora lavorando sulla sincronizzazione dei punti vita dei nemici, per ora imprecisa, così che i giocatori possano combattere gli stessi nemici assieme senza problemi.

Questa mod multiplayer è ancora nelle fasi iniziali di sviluppo e non c'è una data di uscita prevista, ma i fan di The Legend of Zelda Breath of the Wild che giocano su PC dovrebbero dare un'occhiata al progetto e attendere novità.

Sempre parlando di mod, ecco The Legend of Zelda Breath of the Wild in un video a 8K e ray tracing.