Final Fantasy 14: Naoki Yoshida chiede ai giocatori di evitare atteggiamenti tossici

Anche la community di Final Fantasy 14, evidentemente, vive il problema attuale sempre più diffuso della tossicità dei commenti da parte degli utenti, cosa che ha spinto lo stesso Naoki Yoshida, director del gioco, a chiedere di evitare di tenere tali atteggiamenti.

Nel corso di una trasmissione ufficiale della serie Radio Mog Station di Square Enix, Yoshida ha chiesto in maniera molto pacata di evitare di ricorrere a espressioni che possono scadere in abusi e comportamenti tossici da parte dei giocatori: "Ovviamente sono grato ai giocatori che ci presentano delle critiche costruttive, ma gli abusi verbali sono qualcosa che vorremmo veder sparire".

Secondo quanto riferito, fin dall'annuncio del ritardo della nuova espansione e dalla richiesta di evitare la diffusione di spoiler, per qualche ragione c'è stata un'ondata di attacchi all'interno della community, da parte di giocatori anche contro altri giocatori, ma non solo.

Il problema sono anche gli attacchi agli sviluppatori, che a quanto pare alcuni membri della community hanno portato avanti in questi giorni, sempre per quanto riguarda abusi verbali di vario tipo.

"Allora avrei una richiesta da fare a questi utenti", ha affermato Yoshida, "Immaginate di star parlando faccia a faccia con uno sviluppatore che ha lavorato al gioco e immagine dunque come potrebbero prendere il vostro feedback e come sarebbero ben più felici di ottenerlo in maniera educata".

A quanto pare, i rapporti tra giocatori e sviluppatori continuano ad essere parecchio tesi come abbiamo visto con Battlefield 2042 e Halo Infinite, ma anche in giochi che apparentemente hanno avuto meno problemi nella gestione della community, come Final Fantasy XIV.