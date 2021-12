Halo Infinite: subReddit chiuso momentaneamente per eccessiva tossicità degli utenti

Halo Infinite continua a vivere un bizzarro dualismo tra l'accoglienza molto calorosa e positiva riservata da una grande quantità di utenti, che apprezzando l'ottimo gameplay del nuovo capitolo della serie 343 Industries, e le continue polemiche di vari altri che continuano a protestare sul sistema di progressione impostato per il multiplayer: ebbene, questi ultimi sembra abbiano preso il sopravvento sul SubReddit ufficiale, costringendo i moderatori a chiudere il canale per un po' a causa dell'eccessiva tossicità raggiunta.

R/halo è stato dunque chiuso fino a nuovo ordine, probabilmente fino a domani, a causa dell'eccessiva tossicità raggiunta dalla community: con circa un milione di utenti, si tratta di un SubReddit particolarmente popoloso, ma a quanto pare di recente la parte più tossica ha preso il sopravvento.



I moderatori hanno deciso di bloccare le attività per "eccessiva tossicità" raggiunta, considerando che le critiche sono sfociate spesso in minacce e offese nei confronti degli sviluppatori, esasperando 343 Industries nonché i responsabile del canale su Reddit. Nonostante molte critiche siano state costruttive e abbiano aiutato anche gli sviluppatori a migliorare il gioco, il continuo ricorso a queste ha raggiunto un livello difficilmente sostenibile.

"Da tutti i lati questa faccenda è proseguita troppo a lungo ed è infine finita fuori controllo. La quantità di tossicità del sub da varie parti ha reso impossibile il fatto di poter avere discussioni civili, cosa che il team di mod cerca di mantenere sempre", si legge nelle motivazioni dei responsabili della community. "Alcuni utenti del sub sono stati responsabili anche di attaccare telematicamente e minacciare di morte. Abbiamo deciso di disattivare temporaneamente il sub, sperando che gli utenti si calmino un po' e si possa resecare tutto in vista del lancio. Alla fine della fiera si tratta di un videogioco e questo livello di negatività è immotivato".

Nel frattempo, abbiamo saputo che si sono tre playlist per il multiplayer in arrivo a dicembre e che gli utenti Xbox Game Pass Ultimate avranno bonus esclusivi mensili.