PlayStation Store: Solar Ash, Beyond a Steel Sky e Chorus

Fra le altre uscite troviamo Beyond a Steel Sky , sequel dell'iconica avventura degli anni '90 Beneath a Steel Sky, che approda finalmente su PS5 e PS4 a qualche mese dal debutto su Apple Arcade, e Chorus , lo sparatutto spaziale di Fishlabs che racconta la storia di una straordinaria guerriera che si ribella al culto cosmico che ha servito per anni al fine di salvare l'universo.

Nella nostra recensione di Solar Ash abbiamo definito l'opera di Heart Machine "un titolo artisticamente eccelso, dotato di un gameplay molto solido e ricco d'idee brillanti": una descrizione piuttosto eloquente per una produzione che magari non vanta un comparto narrativo di pregio ma sa farsi perdonare grazie a tutta una serie di altri elementi che convincono fin dalle prime battute.

La città che fa da sfondo al gioco è affascinante e contribuisce a creare atmosfere suggestive, che vengono coadiuvate da dialoghi brillanti e da diverse nuove feature , come ad esempio la capacità di effettuare l'hacking di determinati dispositivi, mentre passiamo da un puzzle all'altro cercando indizi per completare il delicato incarico che ci è stato affidato. La recensione di Beyond a Steel Sky .

Chorus

Chorus, la Forsaken esplora un misterioso scenario

Nara è una pilota estremamente capace e brillante, ma con una coscienza: dopo aver servito per anni il culto cosmico della Cerchia, decide di fuggire e di abbandonare la sua nave senziente, la Forsaken, per rifarsi una vita lontano dalla violenza e dalle guerre. Purtroppo, però, il culto bussa di nuovo alla sua porta e minaccia di distruggere il settore in cui si è stabilita e i suoi nuovi amici: l'unico modo per fermarlo è combattere.

Nuovo sparatutto spaziale di Fishlabs, gli autori della serie Galaxy on Fire, Chorus (PS5 e PS4, 39,99€) adotta un sistema di controllo molto particolare, pensato per consentirci di governare la Forsaken e le sue tante capacità durante combattimenti sempre più frenetici, impegnativi e spettacolari. Un obiettivo raggiunto purtroppo solo in parte dal gioco, come abbiamo scritto nella recensione di Chorus.