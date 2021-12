Jurassic World Evolution 2, 4 dinosauri aggiuntivi nel DLC Early Cretaceous Pack

Jurassic World Evolution 2 comincia ad espandere il suo parco dinosauri con il primo aggiornamento di grosso calibro in arrivo per il gioco Frontier Development, attraverso il DLC Early Cretaceous Pack che, tra le altre cose, aggiungerà quattro nuove specie di dinosauri da gestire.

Il DLC arriverà insieme a un aggiornamento generale di Jurassic World Evolution 2, fissato per il 9 dicembre 2021, ma le star di questo update sono sicuramente i quattro nuovi dinosauri che espanderanno le possibilità di gioco di questa simulazione Frontier. C'è anche un primo video dedicato, ma per il momento possiamo vedere soltanto il Kronosaurus, una delle nuove creature che verranno aggiunte.

Ampliando la gamma dei dinosauri acquatici, che rappresentano peraltro una delle maggiori novità caratteristiche di Jurassic World Evolution 2, il Kronosaurus è un bestione sottomarino che necessita di spazi piuttosto ampi ma è in grado di apportare una bella dose di spettacolarità alla propria collezione di dinosauri da esporre.

Gli altri sono Dsungaripterus, Minmi e Wuerhosaurus, che ancora devono essere mostrati da Frontier ma verranno poi illustrati più nel dettaglio con ulteriori materiali tra immagini e video, in attesa del DLC in arrivo la settimana prossima. Come riferisce chiaramente il nome del DLC, si tratta di creature appartenenti alla prima fase del Cretaceo.

Nel frattempo, vi rimandiamo alla recensione di Jurassic World Evolution 2, oltre al trailer con le citazioni della stampa che ci dà un'idea di come il titolo Frontier sia stato accolto positivamente, in linea di massima.