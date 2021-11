MXGP 2021, la recensione del nuovo, sporco titolo Milestone

MXGP 2021 è, come sempre, un bel regalo per tutti gli appassionati delle due ruote, ma dopo tanti anni ancora non riesce pienamente a uscire dal solito loop di piccoli miglioramenti che contraddistingue le produzioni della casa milanese.

"... talento, preparazione fisica, moto e team, tutto conta, non saprei definire una percentuale precisa di ogni elemento, ma so di certo che se manca una sola di queste cose non si va molto lontano".

Gameplay e tecnica

MXGP 2021 - Le zuffe nella polvere sono all'ordine del giorno

Divertente. Ragazzi non nascondiamoci dietro il solito dito, MXGP 2021 è divertente e crea dipendenza come pochi titoli. Vuoi per la breve durata delle gare, almeno quelle base, vuoi perché è fantastico saltare con le moto da cross, vuoi perché è bellissimo creare un proprio percorso e condividerlo online o scorrazzare per una mappa semi-open world. Ne ha davvero per tutti i gusti il nuovo titolo di Milestone, lo studio milanese che oramai detiene quasi il monopolio di qualsiasi gioco su licenza che tratti di moto. Le novità di quest'anno, però, non sono così brillanti come il risultato generale.

Il cuore pulsante della produzione è ovviamente la classica modalità Carriera nella quale potrete personalizzare l'equipaggiamento e la moto del vostro pilota e scegliere uno sponsor per gareggiare in MX2. L'obiettivo finale è, ovviamente, quello di vincere il campionato per arrivare a gareggiare in quello più blasonato, la MXGP. Durante la Carriera, così come in tutte le altre modalità, riceverete crediti in base alle vostre prestazioni, che si potranno utilizzare per comprare centinaia di oggetti su licenza, tra caschi, maglie, stivali e guanti, ma anche la componentistica per la vostra moto. Le opzioni di personalizzare sono piuttosto profonde, forse leggermente superiori rispetto al titolo dello scorso anno, ma proprio come il suo predecessore, anche in questo nuovo gioco non avremo la possibilità di personalizzare il nostro avatar.

Tornando sul gameplay, la parte ludica e puramente "giocosa", è assolutamente lodevole. Gli sviluppatori hanno ascoltato le critiche e hanno migliorato tutta l'esperienza in generale. Il controllo della moto, su PlayStation 5 grazie anche al DualSense e al feedback aptico, ci sembra più reattivo e preciso, al netto di qualche scivolone di troppo e una fisica che fa qualche brutto scherzo ogni tanto, ma sono veramente piccolezze. Il mezzo ci è parso più stabile e "pesante", con un ritorno più realistico rispetto alla versione dell'anno scorso. Come nelle vere gare poi, il ritorno delle stimolazioni sul joypad, affatica la mano e rende il tutto ancora più immersivo.

Il contorno gara è stato migliorato con fumogeni, grida, anche se il pubblico continua imperterrito a essere troppo statico. La mancanza di una colonna sonora durante le gare si fa sentire (scusate il gioco di parole) perché, a nostro avviso, avrebbe aiutato a innalzare l'adrenalina. Così come è ingiustificabile la mancanza di un commento.

Abbiamo provato l'intera Carriera in modalità facile senza la fisica avanzata e con tutti gli aiuti attivati, una cosa che ha trasformato MXGP 2021 in una sorta di arcade. Il risultato è davvero molto divertente, anche perché l'IA ci ha fatto capire di esserci comunque, superandoci e non perdonando qualche curva larga. Viceversa, con tutti gli aiuti disattivati, diciamo quindi in modalità simulazione, le cose cambiano drasticamente e per prendere la mano avrete sicuramente bisogno di qualche giro di prova in più.