Triangle Strategy: trailer sulla storia e sul personaggio di Roland Glenbrook

Triangle Strategy torna a mostrarsi in video con un primo trailer di una serie specificamente incentrata su storia e personaggi, dopo quelli più generici mostrati in precedenza, in questo caso concentrato soprattutto su Roland Glenbrook.

Il trailer è ancora in giapponese, ma consente comunque di vedere nuove scene dell'interessante RPG strategico per Nintendo Switch da parte di Square Enix e carpire qualcosa del personaggio in questione, che rappresenta peraltro un pezzo importante del quadro complessivo di questo titolo.

Il giovane principe di Glenbrook è infatti uno dei personaggi principali, che avremo modo di scoprire più nel dettaglio all'interno della complessa e profonda narrazione costruita per questo titolo, che si presenta come una sorta di successore di Octopath Traveler in termini di stile e spirito generale della produzione, anche se è un gioco a tutti gli effetti staccato.

Dopo una prima demo pubblicata vari mesi fa, Square Enix ha riferito di aver applicato tanti miglioramenti a Triangle Strategy anche tenendo in grande considerazione i feedback condivisi dai giocatori che hanno preso parte alla versione di prova. Un paio di mese fa, il gioco è tornato a mostrarsi con una data di uscita finalmente fissata: arriverà su Nintendo Switch il 4 marzo 2022 in tutto il mondo.