Tales from the Borderlands: nuovo gioco annunciato, periodo di uscita e sviluppatori svelati

È stato annunciato che è in arrivo un nuovo gioco della serie Tales from the Borderlands. Il periodo di uscita è il 2022 e sarà sviluppato direttamente da Gearbox e da 2K. Un annuncio completo del gioco sarà fatto durante l'estate.

L'annuncio è arrivato un po' a sorpresa tramite l'account Twitter di Borderlands. Come potete vedere qui sotto, è stato scritto: "Ci sono più storie da esplorare nell'universo di Borderlands. Un'avventura completamente nuova di Tales from the Borderlands è in arrivo nel 2022 da Gearbox e da 2K. Rimanete in attesa di un annuncio completo questa estate!"

Per ora non sappiamo altro a riguardo. La prima serie di Tales from the Borderlands è stata sviluppata come gioco episodico da Telltale Games, prima della chiusura e successiva riapertura del team. Si tratta di uno dei giochi più apprezzati tra quelli proposti dal team. La storia seguiva dei personaggi originali ed era posizionata dopo la conclusione di Borderlands 2. La trama di questa serie è canon con il resto della saga, infatti, e in Borderlands 3 è stato possibile vedere un personaggio di Tales from the Borderlands.

Non ci resta quindi che attendere novità in merito a questo nuovo Tales from the Borderlands. Diteci, siete contenti, oppure preferireste altro da Borderlands?