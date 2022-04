Lila’s Sky Ark, la recensione di un piccolo videogioco afflitto da fin troppi problemi

Abbiamo avuto la possibilità di passare un paio di settimane in compagnia del secondo titolo sviluppato dal ristretto team di Monolith of Minds , nonché prequel della loro opera prima, Resolutiion, e siamo pronti a tirare le somme riguardo questo piccolo, problematico progetto nella nostra recensione di Lila's Sky Ark .

La narrazione che non c’è

Lila's Sky Ark: il comparto narrativo è più sfuggente della fine di un arcobaleno

Raccontare in modo altamente frammentario, diluendo situazioni, eventi e rivelazioni per coprire diverse ore di esperienza ludica è una costante abbastanza comune nei videogiochi. Spesso, la narrazione viene lasciata "ai margini", alla mercé della voglia del giocatore di andare a sviscerare o meno le vicende che hanno portato al regime situazionale di questo o quell'universo di gioco nel momento in cui vi ci si immerge. Può essere un ottimo modo per creare quel velo di mistero necessario a incentivare il pubblico a perdersi all'interno del mondo creato, ma rappresenta anche un'arma a doppio taglio.

È molto facile, infatti, venire sopraffatti dalla complessità espositiva di tale sistema narrativo, vuoi per un equilibrio mancato nel ritmo di disvelamento degli eventi, vuoi per la scarsa attrazione esercitata dall'universo creato.

Lila's Sky Ark è caduto proprio in questo tranello, ma lo ha fatto nel peggiore dei modi. Non solo le circostanze che sorreggono l'avventura di Lila non sono chiare, ma lo stesso universo nel quale Monolith of Minds ci vuole far immergere non è riuscito in alcun modo a catturarci.

La narrazione procede lungo due rette: una rappresentata da tredici lettere disseminate per la mappa che contribuiscono a costruire un quadro "secondario", creato con l'intento di andare a scavare nella personalità della protagonista; l'altra dai progressi ottenuti portando a termine le "missioni principali", che si esauriscono nell'esplorazione di una nuova area e nello sconfiggere un boss che affligge tale regione, così da proteggere Rainbow Ark dal giogo della Direttrice d'orchestra e dei suoi generali.

Questo stile di narrazione saltuaria, affidata al dialogo con personaggi sparsi per la mappa, alla sconfitta di nemici ostici e al ritrovamento di lettere "da un altro mondo", avrebbe tutte le carte in regola per funzionare, andando ad affascinare il giocatore con il suo lato enigmatico e celato, ma ci è sembrato sfociare solo nella confusione più totale, specialmente una volta portata a termine l'avventura (senza contare il fatto che ci vuole veramente poco per capire in che direzione sta puntando il racconto). In sostanza, ciò che concerne questo universo viene spiegato poco e viene spiegato male, lasciando il giocatore a bocca asciutta, senza alcun "premio" per aver perseverato e aver portato a termine il gioco, del quale il comparto narrativo, va specificato, è l'ultimo dei problemi.