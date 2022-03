HOW Live: data e giochi dell'evento Twitch di Slitherine

Slitherine ha annunciato la data e i giochi che saranno mostrati all'evento HOW Live che avrà luogo su Twitch. Il gioco da segnarsi sul calendario è il 10 maggio 2022, nel tardo pomeriggio.

Slitherine ha anche affermato che tra i giochi mostrati durante l'HOW Live su Twitch vi saranno Starship Troopers Terran Command, Stargate Timekeepers e Master of Magic. Ovviamente è possibile che vi siano anche delle soprese, ma per il momento non abbiamo alcun conferma in merito.

Starship Troopers Terran Command sarà disponibile a partire dal 16 giugno 2022. Viene descritto come "un emozionante gioco di strategia in tempo reale ambientato nell'universo dei film Starship Troopers. Prendi il comando della fanteria mobile e fai la tua parte nella guerra contro la minaccia aracnide. Costruisci, sviluppa e controlla i tuoi eserciti per trovare un equilibrio efficace tra superiorità tattica e forza numerica. Assicurati che la civiltà umana, non gli insetti, domini la galassia ora e sempre!"

Stargate Timekeepers è "presto in arrivo". Viene descritto come "un gioco tattico in cui si guida una squadra di specialisti attraverso una campagna con una narrazione originale ambientata nell'universo di Stargate SG-1. Intrufola una squadra appena formata dietro le linee nemiche, usa le abilità uniche dei tuoi personaggi, crea il piano perfetto per svelare un mistero del loop temporale e sconfiggi la minaccia Goa'uld."

Master of Magic (2022)

Master of Magic è in arrivo nel 2022. Viene descritto come "una combinazione tra un RPG e un gioco di strategia, un remake di un classico degli anni '90. In Master of Magic assumete il ruolo di uno dei 14 grandi maghi che competono tra loro per dominare i mondi di Arcanus e Myrror. Scegliete tra diverse scuole di magia e razze fantasy da comandare, quindi guidate i vostri servi ed espandete la vostra influenza e il vostro potere in tutta la terra."