Throne and Liberty: l'MMO potrebbe essere pubblicato da Amazon in Europa, per un report

Secondo un rapporto del sito coreano Money Today, l'MMORPG Throne and Liberty di NCSoft potrebbe essere il prossimo gioco pubblicato da Amazon Games in Nord America e in Europa. Secondo la fonte del report, le discussioni tra le due società sono ancora in corso, ma viene affermato che le probabilità di successo di questa collaborazione sono alte.

Non sarebbe la prima volta che Amazon Games stringe un accordo con uno sviluppatore sudcoreano per pubblicare un MMO in Occidente. È già successo con Lost Ark di Smilegate, che ricordiamo è stato pubblicato su Steam a febbraio 2022 ottenendo anche ottimi risultati (soprattutto nel primo periodo).

Throne and Liberty è stato presentato da NCSoft a marzo 2022. Questo MMO doveva essere originariamente Lineage Eternal, il prossimo capitolo di una famosa IP della compagnia coreana, ma alla fine gli sviluppatori hanno deciso di creare un franchise separato.

Non si sa molto del gioco, a parte l'intenzione dello studio di creare contenuti PvE impegnativi, come delle battaglie contro i boss in stile raid. Ci saranno poi variazioni considerevoli delle condizioni meteorologiche che avranno effetto sulle capacità del personaggio (il vento, ad esempio, può deviare le frecce). Anche il terreno cambia a seconda del tempo: la pioggia può riempire le fogne e bloccare uno dei vari punti d'accesso a un castello. Anche i giocatori possono condizionare il mondo di gioco e l'ambiente.

L'uscita di Throne and Liberty è per il momento prevista nel 2022 su PC e successivamente su console. Ovviamente un rimando al 2023 è sempre possibile.