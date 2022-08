God of War Ragnarok: video mostra la creazione della scultura di sabbia di Kratos e Atreus

Il canale ufficiale di PlayStation Taiwan ha pubblicato un video nel quale mostra il processo di creazione di una scultura di sabbia dedicata a God of War Ragnarok, che è divenuta famosa poco tempo fa tramite i social network.

La scultura, alquanto imponente e dettagliata, è basata sulla copertina di God of War Ragnarok e ci mostra i due protagonisti principali dell'avventura, già ben noti ai fan: Kratos e il figlio Atreus. Quest'ultimo è cresciuto rispetto al precedente capitolo, come è facile vedere anche in questa scultura.

Questa opera d'arte sarà presente a Taiwan fino al 10 ottobre 2022 e sarà il pezzo centrale della mostra Fulong International Sand Sculpture Arts Festival 2022. Il video è molto breve ma riesce a mostrare in modo chiaro in che modo il creatore ha realizzato l'opera, mostrando vari passaggi e strumenti necessari per la realizzazione della scultura. Il lavoro è certosino e certamente ha richiesto non solo grande abilità ma anche tanto impegno.

Diteci, cosa ne pensate di questo tipo di opera? Promuovere un gioco tramite una scultura di sabbia è interessante, oppure credete che un nuovo trailer avrebbe avuto un effetto superiore?

In attesa di altre novità, ecco i primi dettagli sulla storia dal sito ufficiale Sony PlayStation.