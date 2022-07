God of War Ragnarok: primi dettagli sulla storia dal sito ufficiale Sony PlayStation

God of War Ragnarok arriverà quest'anno e abbiamo ormai anche la data di uscita ufficiale fissata per il 9 novembre 2022, mentre in attesa di ulteriori materiali possiamo trarre alcune informazioni sulla storia dalla sinossi ufficiale pubblicata da Sony PlayStation attraverso il sito dedicato.

Trattandosi di un riassunto utilizzato a scopo promozionale, non si tratta propriamente di materiale a rischio spoiler, dunque non sono presenti anticipazioni particolarmente sensibili sulla questione. Si tratta di elementi vaghi che vanno da introduzione alla trama ma risultano comunque interessanti:

Il Fimbulwinter è avviato. Kratos e Atreus devono esplorare ognuno dei nove regni alla ricerca di risposte, mentre le milizie di Asgard si preparano a un'annunciata battaglia che segnerà la fine del mondo.‎ Sul loro cammino si immergeranno in splendidi panorami mitologici e affronteranno temibili nemici sotto forma di dèi norreni e mostri. La minaccia del Ragnarök si avvicina sempre di più. Kratos e Atreus devono scegliere tra la salvezza della loro famiglia e quella dei regni.

Non sono propriamente informazioni inedite, mentre alcuni dettagli forse a rischio spoiler possono essere tratti da un'illustrazione diffusa in precedenza da Sony Santa Monica da un artbook. Il Fimbulwinter è uno dei segni del Ragnarok incombente, secondo la mitologia norrena, cosa che spinge i due protagonista ad attraversare tutti i 9 regni fino al combattimento finale.

Nei giorni scorsi è stato distribuito anche il nuovo trailer italiano per l'apertura dei preorder.