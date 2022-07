God of War Ragnarok, un nuovo trailer italiano celebra l'apertura dei preorder

God of War Ragnarok è protagonista di un nuovo trailer in italiano, pubblicato da Sony per celebrare l'apertura dei preorder del gioco in uscita il 9 novembre, avvenuta nelle scorse ore.

Come sappiamo God of War Ragnarok sarà disponibile in varie edizioni, standard e limited, queste ultime parecchio lussuose (e costose) vista anche la presenza di una replica a dimensioni reali del martello di Thor, il leggendario Mjolnir.

Al di là degli extra, a contare sarà ovviamente il gioco, che ci rimetterà al comando del possente Kratos per una nuova avventura nelle terre del nord, che si svolge subito dopo la conclusione del capitolo pubblicato nel 2018.

Il video sintetizza bene le situazioni e i personaggi con cui avremo a che fare, nel tentativo di fermare il Ragnarok: il crepuscolo degli dei norreni, ma al contempo una possibile minaccia per il mondo intero.