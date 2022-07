God of War: Ragnarok, possibili spoiler sulla trama svelati da un artbook

Come riporta Dexerto, alcuni rivenditori europei stanno proponendo un mini-artbook di God of War: Ragnarok come bonus di prenotazione, con la copertina che sembrerebbe includere dei potenziali spoiler sulla nuova epopea di Kratos e Atreus. Trovate l'immagine incriminata alcuni paragrafi più in basso, ma vi avvisiamo: non procedete oltre con la lettura se non volete rovinarvi nessuna sorpresa.

Ieri Sony ha dato il via ai preorder delle edizioni retail e digitali di God of War: Ragnarok per PS5 e PS4, incluse la Collector's Edition e la Jotnar Edition, che sono andate a ruba nel giro di pochi minuti.

Come bonus di prenotazione, alcuni rivenditori online includono anche un mini-artbook ufficiale del gioco, con la copertina che potrebbe aver svelato dei dettagli importanti sulla trama. La prima segnalazione è arrivata del redditor omekomar, che ha avvistato l'artbook tra i bonus offerti da gameS, un negozio online serbo.

Come possiamo vedere la copertina è rappresentata da un artwork che immortala una feroce battaglia. Nell'angolo in basso a sinistra è possibile vedere Sindri, che nonostante la sua germofobia a quanto pare ha deciso di sporcarsi le mani.

Il dettaglio più interessante, tuttavia, è rappresentato dall'uomo alle spalle del nano, caratterizzato da una lunga barba, due corna e apparentemente un occhio dorato. Secondo alcune teorie si tratta di Mimir, che a quanto pare in God of War: Ragnarok otterrà un corpo completo. È possibile notare anche la presenza di alcuni draghi, un dettaglio che secondo alcuni indica che la scena immortalata sia una battaglia ad Asgard nel bel mezzo del Ragnarok.

Come riporta Dexerto, al momento il mini-artbook di God of War: Ragnarok è disponibile solo per determinati rivenditori europei (abbiamo controllato e in Italia non lo propone nessun negozio, ma se doveste avvistarlo fatecelo sapere nei commenti). Inoltre viene fatto notare che quello realizzato da Dark Horse incluso nella Digital Deluxe Edition presenta una copertina differente, quindi quella mostrata qui sopra potrebbe non essere definitiva.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che God of War: Ragnarok sarà disponibile per PS5 e PS4 a partire dal 9 novembre 2022. Con l'apertura dei preorder sono arrivati anche i dettagli sulle modalità grafiche disponibili per la console ammiraglia di Sony.