Fobia - St. Dinfna Hotel, la recensione di un survival horror conservativo e affascinante

Nella recensione di Fobia - St. Dinfna Hotel cercheremo si spiegarvi se il survival horror in questione faccia o meno al caso vostro. Abbiamo omesso spoiler di qualsiasi tipo, per non rovinarvi la possibile esperienza con le tenebre.

Un albergo inquietante, mostri nascosti ai piani inferiori, esplorazione al cardiopalma per capire esattamente cosa sia necessario fare per proseguire nell'avventura: esistono alcune caratteristiche sempreverdi nei titoli horror. E se è vero che la piccola, ma intensa demo di P.T. ha quasi creato un intero filone a sé stante all'interno del genere - gli ultimi rappresentanti del quale sono Visage e il recentissimo MADiSON - nessuno può negare l'importanza di un modello ben più anziano: quel mostro sacro dal nome Resident Evil. In un contesto in cui gli horror indipendenti troppo spesso si assomigliano tutti quanti (o assomigliano tutti ai corridoi di P.T.) e mostrano comunque pochissimi guizzi creativi, ogni piccola eccezione rappresenta una boccata d'aria fresca.

Trama: hotel infestati e maschere antigas

Gli ambienti di Fobia - St. Dinfna Hotel sono tutti molto affascinanti

La trama di Fobia - St. Dinfna Hotel si articola su tre linee temporali diverse: il 1920, il 1960 e gli anni duemila. Questo è un primo elemento originale e intrigante, poiché il giocatore inizia la sua avventura nel passato (gli anni '60) quando un investigatore privato si ritrova a indagare su un misterioso culto insediatosi in una remota cittadina, fino a diventarne lui stesso l'ultima vittima.

A ucciderlo sarà una creatura singolare, una sorta di mutante munito di una gigantesca chela al posto del braccio; e già qui è facile rintracciare un'evidente suggestione di Resident Evil, nella figura del Nemesis. Questo viavai tra i diversi periodi storici non sarà tuttavia troppo invasivo, a parte un altro paio di sequenze ambientate nel primo Novecento, utili non solo per cambiare parzialmente l'intero stile di gioco, ma anche per far luce sugli eventi che hanno portato alla situazione attuale.

Alcune aree di Fobia - St. Dinfna Hotel sono più inquietanti di altre

La quasi totalità dell'avventura principale ha luogo invece nell'omonimo hotel, dove decisamente le cose non vanno come dovrebbero andare. Poco dopo il suo arrivo, infatti, il giornalista Roberto Leite Lopes si ritrova in completa solitudine, in un ambiente dall'aspetto drasticamente mutato: tutto è fatiscente o in fiamme, la luce resta disponibile solo in alcune stanze, e strane creature hanno preso il controllo dei piani inferiori. Come se non bastasse, ogni tanto fa capolino una bambina munita di maschera antigas, apparentemente inoffensiva ma comunque assai inquietante. Lopes non si aspettava certo nulla di tutto questo, pure se ha raggiunto l'hotel proprio per indagare su presunte sparizioni della popolazione locale e su certi fenomeni paranormali segnalati nella zona.

Riuscirà lo sfortunato protagonista a risolvere il mistero dell'hotel? Cosa sta tramando il misterioso culto noto come Il Sentiero, la cui sede si troverebbe proprio nei sotterranei nella struttura? Da dove vengono i mostri, e in che modo sono collegati alla bambina? Benché gli spunti narrativi mostrino chiari parallelismi con la trama di Resident Evil 7 (non la casa ma un hotel, non i Baker ma i cultisti, e poi ancora l'aiutante ignota all'altro capo del telefono, la bambina inquietante, eccetera) il team di sviluppo ha ideato una storia coerente, interessante e non priva di sorprese. Proprio quel "sapere come va a finire" sarà uno degli stimoli principali che vi spronerà a continuare, quando non saprete più dove sbattere la testa per proseguire da un piano all'altro dell'albergo.