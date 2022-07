Silent Hill forse sarà al Tokyo Game Show 2022, secondo Dusk Golem

Negli ultimi mesi le voci di corridoio riguardo a un nuovo Silent Hill si sono intensificate e ora il noto insider Dusk Golem afferma che il gioco di Konami potrebbe essere tra i protagonisti del Tokyo Game Show 2022, che si svolgerà tra il 15 e il 18 settembre.

Dusk Golem è un insider piuttosto conosciuto, che alcuni anni fa aveva annunciato il suo ritiro dal panorama dei leak, ma che a quanto pare proprio non riesce a stargli lontano. Ad esempio, a maggio ha pubblicato le prime presunte immagini di Silent Hill, la cui veridicità forse è stata indirettamente confermata dal ban ricevuto su Twitter per violazione del copyright. Ora è tornato alla carica nel forum di ResetEra, affermando che si aspetta di vedere Silent Hill durante il Tokyo Game Show 2022.

La gola profonda precisa che non si tratta di un'informazione ricevuta da una delle sue fonti, ma piuttosto di una speculazione basata sul fatto che per la prima volta in assoluto tutte le compagnie che sa essere coinvolte nello sviluppo del gioco hanno confermato la loro partecipazione alla kermesse giapponese.

Silent Hill, una delle inquietanti infermiere dell'horror di Konami

Dusk Golem ha aggiunto che in passato non ha mai indicato un possibile evento per il reveal del nuovo Silent Hill, come i The Game Awards e l'E3, in quanto grazie alle sue fonti era sicuro del fatto che il gioco non sarebbe stato presentato in tali occasioni. Insomma, questa volta ha deciso di sbilanciarsi in quanto è piuttosto fiducioso delle sue supposizioni.

Detto questo, anche dando per scontato che Dusk Golem abbia ragione, non è detto che l'annuncio ufficiale di Silent Hill avverrà proprio durante il Tokyo Game Show 2022. Non è un segreto che la manifestazione giapponese non ha più l'importanza mediatica di una volta, con le software house giapponesi più grandi che solitamente preferiscono svelare i loro nuovi progetti durante eventi internazionali ben più rilevanti.

Di conseguenza, la presentazione ufficiale del nuovo Silent Hill potrebbe avvenire prima di settembre, magari durante la Gamescom 2022 di agosto, e successivamente il gioco potrebbe figurare tra i protagonisti del TGS 2022. In ogni caso tenete presente che siamo nel reame delle speculazioni, quindi prendete il tutto con le pinze.