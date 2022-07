Cosa giocherete questo weekend? Siamo a metà luglio, in piena estate, il periodo ideale per concedersi una giornata rilassante in spiaggia o in montagna, oppure rinchiudersi in casa, possibilmente con ventilatore/aria condizionata a palla e immergersi a capofitto in mondi virtuali. Il periodo estivo non è particolarmente ricco di uscite di rilievo, ma tra backlog e le novità uscite nelle ultime settimane qualcosa con cui passare il tempo si trova. E visto che siamo degli inguaribili impiccioni vogliamo sapere con quali giochi passerete il weekend.

Tra le ultime uscite segnaliamo Powerwash Simulator (ecco la nostra recensione) il rilassante simulatore di pulizie pubblicato questa settimana da Square Enix che vi permetterà di spazzare via il torrido caldo di luglio con un'idropulitrice.

Questa settimana è approdato su Xbox Series X e S Century: Age of Ashes un gioco free-to-play mutliplayer in cui i giocatori si affrontano in avvincenti scontri nei cieli in groppa a un drago, che potrà essere personalizzato da cima a fondo. La prossima settimana arriverà anche su PS5, ma nel frattempo potete farvi un'idea sul titolo grazie alla nostra recensione.

Cambiando completamente genere, da pochi giorni è disponibile su Steam la versione PC di Rune Factory 5, che mescola le classiche dinamiche di un gioco di ruolo giapponese a quelle di un simulatore di appuntamenti e una simulazione agricola.

Questo weekend giocherete a uno dei titoli usciti negli ultimi giorni? O vi dedicherete a recuperare i giochi del backlog? Fatecelo sapere nei commenti.